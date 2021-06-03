Александер-Арнольд получил травму бедра

Трент Александер-Арнольд Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил первые подробности травмы правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.

К удивлению многих попав в заявку англичан на Евро-2020, Александер-Арнольд получил травму в концовке товарищеского матча против сборной Австрии в среду вечером и досрочно покинул поле "Риверсайда".

По словам Саутгейта, Трент повредил бедро и теперь должен пройти углубленное обследование.

"Нам нужно обследовать его, но, естественно, это нехороший знак, раз ему пришлось покинуть поле с дискомфортом".

"Евро-2020 так близко, что любая травма ставит под вопрос участие игрока в турнире. Однако давайте просто подождем. В следующие 48 часов станет видно", — сообщил Саутгейт Sky Sports.

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин, который вел телевизионную трансляцию с "Риверсайда", также высказался насчет травмы Трента.

"Он прошел мимо нас, и ему было очень некомфортно. Он даже немного ругался. Это выглядит скверно, абсолютно скверно, парень в большой беде", — сообщил Кин в эфире.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 03.06.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 03.06.2021 08:00 # high-malvern
    Внутренней стороны.

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  2. bangladesh 03.06.2021 07:52 # bangladesh
    никто из английских топарей не хочет играть в сборной, красава трент, пускай другие чебурашки там бегают, норм откосил
    ща поедет домой и отдыхать

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  3. john-jones 03.06.2021 07:26 # john-jones
    Слабейший ПЗ в этой сборной, так что все к лучшему. Ладно хоть в товарке поиграть дали.

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  4. alexander-arnold 03.06.2021 07:23 # alexander-arnold
    блад, теперь придётся на фапле зависать

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  5. sexan 03.06.2021 07:21 # sexan
    Ничего, трое других осталось. Выздоравливай Трент и готовься к новому сезону.

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  6. wearechelsea 03.06.2021 07:20 # wearechelsea
    Сама судьба считает, что он не достоин играть на Евро

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