Александер-Арнольд получил травму бедра
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил первые подробности травмы правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.
К удивлению многих попав в заявку англичан на Евро-2020, Александер-Арнольд получил травму в концовке товарищеского матча против сборной Австрии в среду вечером и досрочно покинул поле "Риверсайда".
По словам Саутгейта, Трент повредил бедро и теперь должен пройти углубленное обследование.
"Нам нужно обследовать его, но, естественно, это нехороший знак, раз ему пришлось покинуть поле с дискомфортом".
"Евро-2020 так близко, что любая травма ставит под вопрос участие игрока в турнире. Однако давайте просто подождем. В следующие 48 часов станет видно", — сообщил Саутгейт Sky Sports.
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин, который вел телевизионную трансляцию с "Риверсайда", также высказался насчет травмы Трента.
"Он прошел мимо нас, и ему было очень некомфортно. Он даже немного ругался. Это выглядит скверно, абсолютно скверно, парень в большой беде", — сообщил Кин в эфире.
03.06.2021 07:00
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Последние комментарии:
Внутренней стороны.
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никто из английских топарей не хочет играть в сборной, красава трент, пускай другие чебурашки там бегают, норм откосил
ща поедет домой и отдыхать
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Слабейший ПЗ в этой сборной, так что все к лучшему. Ладно хоть в товарке поиграть дали.
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блад, теперь придётся на фапле зависать
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Ничего, трое других осталось. Выздоравливай Трент и готовься к новому сезону.
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Сама судьба считает, что он не достоин играть на Евро
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