Александер-Арнольд получил травму бедра

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил первые подробности травмы правого защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда.

К удивлению многих попав в заявку англичан на Евро-2020, Александер-Арнольд получил травму в концовке товарищеского матча против сборной Австрии в среду вечером и досрочно покинул поле "Риверсайда".



По словам Саутгейта, Трент повредил бедро и теперь должен пройти углубленное обследование.



"Нам нужно обследовать его, но, естественно, это нехороший знак, раз ему пришлось покинуть поле с дискомфортом".



"Евро-2020 так близко, что любая травма ставит под вопрос участие игрока в турнире. Однако давайте просто подождем. В следующие 48 часов станет видно", — сообщил Саутгейт Sky Sports.



Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин, который вел телевизионную трансляцию с "Риверсайда", также высказался насчет травмы Трента.



"Он прошел мимо нас, и ему было очень некомфортно. Он даже немного ругался. Это выглядит скверно, абсолютно скверно, парень в большой беде", — сообщил Кин в эфире.