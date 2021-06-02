Сака принес англичанам победу над сборной Австрии

Букайо Сака Сборная Англии начала подготовку к Евро-2020 с победы 1:0 в товарищеском матче против Австрии.

Судьба матча на "Риверсайде" была решена на 56-й минуте, когда англичане провели быструю контратаку, в завершении которой Букайо Сака поразил пустые ворота с острого угла после того, как австрийский защитник лишил мяча Джека Грилиша — 1:0.

В остатке матча ближе к голу была Австрия. Однажды Марсель Забитцер даже крученым ударом с подступов к штрафной пробил в крестовину. Однако счет так и не изменился.

Также стоит отметить, что в концовке матча травму получил Трент Александер-Арнольд. Все замены уже были использованы англичанами, поэтому защитник "Ливерпуля" просто ушел с поля.

Сборная Англии – сборная Австрии — 1:0 (0:0)

Гол: Сака 56.

Сборная Англии: Пикфорд, Александер-Арнольд, Коуди, Мингс (Годфри 61), Триппьер, Грилиш (Уайт 71), Райс (Уорд-Проуз 62), Беллингем, Лингард (Уоткинс 61), Кейн (Калверт-Левин 61), Сака.


Метки сборная Австрии, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2021 23:55

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  1. brown-ale 03.06.2021 00:12 # brown-ale
    Саутгейт как в воду глядел, когда запасся ПЗшками.

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  2. sausage 03.06.2021 00:00 # sausage
    Интересно, с румынами хоть сыграют финалисты еврокубков? А то такое говно, как сегодня, даже из группы рискует не выйти.

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  3. sausage 02.06.2021 23:59 # sausage
    Походу Трент аут(

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