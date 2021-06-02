Сака принес англичанам победу над сборной Австрии

Сборная Англии начала подготовку к Евро-2020 с победы 1:0 в товарищеском матче против Австрии.

Судьба матча на "Риверсайде" была решена на 56-й минуте, когда англичане провели быструю контратаку, в завершении которой Букайо Сака поразил пустые ворота с острого угла после того, как австрийский защитник лишил мяча Джека Грилиша — 1:0.



В остатке матча ближе к голу была Австрия. Однажды Марсель Забитцер даже крученым ударом с подступов к штрафной пробил в крестовину. Однако счет так и не изменился.



Также стоит отметить, что в концовке матча травму получил Трент Александер-Арнольд. Все замены уже были использованы англичанами, поэтому защитник "Ливерпуля" просто ушел с поля.



Сборная Англии – сборная Австрии — 1:0 (0:0)



Гол: Сака 56.



Сборная Англии: Пикфорд, Александер-Арнольд, Коуди, Мингс (Годфри 61), Триппьер, Грилиш (Уайт 71), Райс (Уорд-Проуз 62), Беллингем, Лингард (Уоткинс 61), Кейн (Калверт-Левин 61), Сака.