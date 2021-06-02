Анри предупредил "Челси" насчет расставания с Жиру
Легенда французского футбола Тьерри Анри предупредил, что "Челси" совершает ошибку, отпуская нападающего Оливье Жиру.
Крайне скромное игровое время Жиру в концовке сезона и амбициозные планы "синих" насчет покупки забивного нападающего говорят о том, что истекающий контракт Оливье едва ли будет продлен.
По мнению Анри, 34-летний Жиру является уникальным игроком для современного футбола и все еще способен приносить пользу.
"В последние три-четыре года казалось, что он недостаточно часто выходит в стартовом составе своего клуба, но когда бы он ни играл — на клубном уровне или в национальной команде, — он часто проявлял себя".
"Оливье представляет собой вымирающий вид нападающих. Я говорю про старую школу, когда нападающий удерживает мяч, пасует на вингера, а затем врывается в штрафную и вколачивает мяч в сетку, ломая тебе шею".
"Что мне действительно нравится, так это то, как он подключает в игру других. В этом он очень хорош, и он может выступать ассистентом, когда ты играешь с ним в стенку".
"Вот такого рода он игрок. Думаю, национальной команде повезло обладать им, потому что он дает нечто другое, нежели остальные парни, которым нравится открываться за спиной и смещаться на фланг", — сообщил Анри Goal.
02.06.2021 23:00
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Последние комментарии:
Ну что ты морозишь Анри... пора отпускать и кому то дать шанс в атаке новичку... не будешь каждый год думать что отпустишь и пиздец... когда то надо сделать этот шаг... да и ему будет больше практике в каком нибуть Сериале А
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Жиру босс, зря его не ценят
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Очень мало сыграл Жиру в этом сезоне. Тухель, например, мог бы давать гораздо больше шансов ветерану.
Досадно будет потерять такого джокера опытного
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