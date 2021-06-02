Сиссоко: "Кейн заслуживает больше, чем ему может дать "Тоттенхэм"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко признался, что может понять желание нападающего Харри Кейна покинуть клуб.

И хотя Кейн не подавал прошение о трансфере, Харри открыто рассуждает о своем желании выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи — ни того, ни другого "шпоры" дать ему не могут.



Сиссоко чувствует, что затянувшаяся бестрофейная серия "Тоттенхэма" вызывает раздражение у Кейна, и Мусса поддержит Харри, если тот все-таки вырвется из цепких лап президента клуба Даниэля Леви.



"Как и все игроки, он хочет трофеев. Игрок его уровня заслуживает выигрывать трофеи каждый сезон. К сожалению, каждый раз нам это не удается в силу различных причин. Думаю, это должно раздражать его внутри".



"Он не делал официального заявления о том, что хочет уйти из клуба. На сегодняшний день Харри — один из лучших атакующих игроков в мире. Каждый сезон он становится лучшим или одним из лучших бомбардиров в Премьер-Лиге".



"Он провел исключительный сезон, потому что стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в Премьер-Лиге".



"Я не знаю, уйдет он или нет, но если он когда-либо покинет клуб, я пожелаю ему всего наилучшего — потому что он заслуживает трофеев всем тем, что сделал прежде. Он воистину исключительный игрок".



"Мы бы хотели обладать им как можно дольше. Но решаться все будет между президентом, агентом и им самим. Я просто желаю ему всего наилучшего", — сообщил Сиссоко Foot Mercato.