Фердинанд считает ошибкой включение Магуайра в заявку англичан на Евро-2020

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что защитника "красных дьяволов" Харри Магуайра не стоило включать в заявку сборной Англии на Евро-2020.

Магуайр находится вне игры с 9 мая, когда он повредил связки лодыжки в матче против "Астон Виллы". Эта травма не помешала Харри попасть в окончательную заявку англичан из 26 игроков на Чемпионат Европы.



Главный тренер англичан Гарет Саутгейт уже подтвердил, что Магуайр может пропустить старт Евро-2020, и Фердинанд недоумевает, зачем было брать на турнир нездорового игрока.



"Сборной Англии нужен был другой центральный защитник. Это решение говорит мне лишь о том, что они будут играть с тройкой защитников".



"Харри Магуайр травмирован, и я бы даже не стал его брать. Если ты травмирован, то пройдет куча времени, прежде чем ты выздоровеешь и наберешь форму, так что его включение в заявку лишено смысла".



"Мне уже доводилось быть в одной заявке с игроками, которые не в форме. Когда они играют, они не похожи на себя. Мы проходили это с Бексом (Дэвидом Бекхэмом) и Уаззой (Уэйом Руни). Как бы хорош ни был Магуайр, он не Бекс или Уазза".



"Я не думаю, что ты должен брать игрока, который не на 100 процентов готов. Очень сложно вернуться и сразу войти в ритм".



"Действительно ли они нуждались в этом? На мой взгляд, это было бессмысленно. Надеюсь, он докажет мою неправоту, я был бы счастлив этому", — сообщил Фердинанд в очередном выпуске своего ютуб-канала FIVE.