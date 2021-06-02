Бруну Лаже близок к назначению в "Вулверхэмптоне"

Бруну Лаже близок к назначению новым главным тренером "Вулверхэмптона".

О том, что Лаже вылетел в Англию на переговоры с "волками", стало известно еще в начале прошлой недели, однако перед клубом с "Молинью" внезапно возникло препятствие.



Дело в том, что после Brexit тренерам, как и игрокам, в том числе из Евросоюза, нужно получать разрешение на работу, а Бруну автоматически этого не смог сделать.



Как сообщает BBC, сегодня состоялось специальное слушание, в ходе которого 45-летний португалец все-таки получил право на труд в стране. Его помощники тоже заручились соответствующими разрешениями.



Ожидается, что "Вулверхэмптон" подтвердит назначение Лаже, покинувшего "Бенфику" 11 месяцев назад, в ближайшие 48 часов.