"Эвертон" хочет Эшпириту Санту или Мойеса

"Эвертон" определил две приоритетные кандидатуры на должность главного тренера.

Накануне "Эвертон" официально подтвердил переход в "Реал" Карло Анчелотти, который тренировал "ирисок" с декабря 2019.



По информации Sky Sports, сейчас "Эвертон" готовится начать переговоры с Нуну Эшпириту Санту, который имеет сильную поддержку со стороны боссов мерсисайдского клуба.



Владелец "ирисок" Фархад Мошири находится под большим впечатлением от того, какую работу Эшпириту Санту проделал в "Вулверхэмптоне", откуда Нуну ушел в конце сезона из-за несоответствия амбиций клуба своим собственным.



Вторым фаворитом на вакантную роль является Дэвид Мойес, который покинул "Гудисон Парк" восемь лет назад, чтобы стать преемником сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".



Своей работой в "Вест Хэме" Мойес восстановил свою репутацию, и еще недавно пресса сообщала, что Дэвид находится на пороге нового контракта с "молотобойцами".