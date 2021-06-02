"Юнайтед" возвращается за Триппьером

"Манчестер Юнайтед" возобновил свой интерес к правому защитнику "Атлетико" Кирану Триппьеру.

"Юнайтед" отказался от своих планов насчет приобретения Триппьера в январе из-за дисквалификации, которой был наказан экс-игрок "Тоттенхэма" за ставки.



Однако сейчас, утверждает Manchester Evening News в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" вновь хотят Кирана и уже готовят предложение о его покупке.



Более того, у 30-летнего игрока сборной Англии уже есть предварительная договоренность насчет возвращения на родину.



Семья Триппьера до сих пор живет в Манчестере и в полном составе, включая самого Кирана, поддерживает "Юнайтед", так что защитник находит заманчивой возможность присоединиться к клубу своей мечты.



Интерес "Юнайтед" к Триппьеру обусловлен тем, что главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не слишком доволен Аароном Ван-Биссакой, а также хочет иметь возможность играть с вингбеками — эта роль Кирану более привычна, нежели Ван-Биссаке.