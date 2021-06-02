"Тоттенхэм" продвинулся в переговорах с Конте
Антонио Конте ведет переговоры о своем назначении на должность главного тренера "Тоттенхэма".
По информации The Independent, "Тоттенхэм" обратился к Конте более недели назад — практически сразу после отставки Антонио из "Интера".
Также "Тоттенхэм" хочет воссоздать в клубе должность спортивного директора, назначив на эту роль бывшего коллегу Конте по "Ювентусу" Фабио Паратичи.
Sky Sport Italia дополняет, что стороны значительно продвинулись в переговорах, однако экс-наставник "Челси" — не единственный вариант для "Тоттенхэма". "Шпоры" все еще помышляют о возвращении Маурисио Почеттино, но того не хочет отпускать ПСЖ.
Добавим, "Тоттенхэм" находится в поисках нового рулевого с апреля, когда за считанные дни до финала Лиги Европы на дверь было указано Жозе Моуриньо.
02.06.2021 17:00
Просмотров: 839
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
смех смехом, а как говориться п.......а к верху мехом, конте просто так никуда не пойдет, наверняка многим кровь попортит, а трофей заберет, но в дальнейшем потребует усиления, сомневаюсь что леви потратиться согласно требованиям конте, тут и сказке конец, а так лично конте удачи
(ответить)
Два лысых человека поругаются из-за парика в конце сезона и итальянца уволят
(ответить)
двухсезонка, обосрется как обычно и свалит других разводить.
(ответить)
берите парика
(ответить)
Конте опять что-нибудь выиграет за первые 1--2 сезона с имеющимся материалом и запросит усиление для дальнейшего прогресса. Тут-то и посрётс с Леви по обыкновению.
(ответить)
Лиги Европы? Михайло, ты спецом такие файлы выдаёшь, чтобы собрать? Если да, то ты пздц опущенец.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий