"Тоттенхэм" продвинулся в переговорах с Конте

Антонио Конте Антонио Конте ведет переговоры о своем назначении на должность главного тренера "Тоттенхэма".

По информации The Independent, "Тоттенхэм" обратился к Конте более недели назад — практически сразу после отставки Антонио из "Интера".

Также "Тоттенхэм" хочет воссоздать в клубе должность спортивного директора, назначив на эту роль бывшего коллегу Конте по "Ювентусу" Фабио Паратичи.

Sky Sport Italia дополняет, что стороны значительно продвинулись в переговорах, однако экс-наставник "Челси" — не единственный вариант для "Тоттенхэма". "Шпоры" все еще помышляют о возвращении Маурисио Почеттино, но того не хочет отпускать ПСЖ.

Добавим, "Тоттенхэм" находится в поисках нового рулевого с апреля, когда за считанные дни до финала Лиги Европы на дверь было указано Жозе Моуриньо.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 02.06.2021 17:58 # osivori
    смех смехом, а как говориться п.......а к верху мехом, конте просто так никуда не пойдет, наверняка многим кровь попортит, а трофей заберет, но в дальнейшем потребует усиления, сомневаюсь что леви потратиться согласно требованиям конте, тут и сказке конец, а так лично конте удачи

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  2. alexander-arnold 02.06.2021 17:49 # alexander-arnold
    Два лысых человека поругаются из-за парика в конце сезона и итальянца уволят

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  3. alexomck 02.06.2021 17:44 # alexomck
    двухсезонка, обосрется как обычно и свалит других разводить.

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  4. vals1702 02.06.2021 17:29 # vals1702
    берите парика

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  5. sausage 02.06.2021 17:25 # sausage
    Конте опять что-нибудь выиграет за первые 1--2 сезона с имеющимся материалом и запросит усиление для дальнейшего прогресса. Тут-то и посрётс с Леви по обыкновению.

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  6. sausage 02.06.2021 17:22 # sausage
    Лиги Европы? Михайло, ты спецом такие файлы выдаёшь, чтобы собрать? Если да, то ты пздц опущенец.

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