"Тоттенхэм" продвинулся в переговорах с Конте

Антонио Конте ведет переговоры о своем назначении на должность главного тренера "Тоттенхэма".

По информации The Independent, "Тоттенхэм" обратился к Конте более недели назад — практически сразу после отставки Антонио из "Интера".



Также "Тоттенхэм" хочет воссоздать в клубе должность спортивного директора, назначив на эту роль бывшего коллегу Конте по "Ювентусу" Фабио Паратичи.



Sky Sport Italia дополняет, что стороны значительно продвинулись в переговорах, однако экс-наставник "Челси" — не единственный вариант для "Тоттенхэма". "Шпоры" все еще помышляют о возвращении Маурисио Почеттино, но того не хочет отпускать ПСЖ.



Добавим, "Тоттенхэм" находится в поисках нового рулевого с апреля, когда за считанные дни до финала Лиги Европы на дверь было указано Жозе Моуриньо.