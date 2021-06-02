Соломон по-прежнему собирается в Премьер-Лигу
Вингер "Шахтера" Манор Соломон по-прежнему надеется перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.
На днях в израильской прессе появились слухи, что вопрос с переездом Соломона в Премьер-Лигу решен, и Манор уже подыскивает себе жилище в Англии.
Ссылаясь на близкий к Соломону источник, Football.London опровергает эту информацию, однако Манор действительно видит свое будущее в Англии, а "Шахтер" установил за свою звезду цену в 21 миллион фунтов.
На самом деле Соломон мог перебраться в Премьер-Лигу еще в прошлом году, когда им интересовался "Арсенал", однако отставка Рауля Санллехи с поста спортивного директора "канониров" сорвала сделку.
Благодаря своей яркой игре за клуб и сборную Соломон вернулся на радар к "Арсеналу", однако Манор надеется привлечь интерес и других клубов Премьер-Лиги с помощью своего авторитетного агента Пини Захави.
Добавим, что в этом сезоне 21-летний Соломон отличился девять раз за "Шахтер" в 23 матчах украинского первенства, а также забил блестящий гол "Реалу" в Лиге Чемпионов.
02.06.2021 16:00
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Если АПЛ не идёт к Соломону,
то Соломон идёт к АПЛ
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