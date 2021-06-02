Соломон по-прежнему собирается в Премьер-Лигу

Вингер "Шахтера" Манор Соломон по-прежнему надеется перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.

На днях в израильской прессе появились слухи, что вопрос с переездом Соломона в Премьер-Лигу решен, и Манор уже подыскивает себе жилище в Англии.



Ссылаясь на близкий к Соломону источник, Football.London опровергает эту информацию, однако Манор действительно видит свое будущее в Англии, а "Шахтер" установил за свою звезду цену в 21 миллион фунтов.



На самом деле Соломон мог перебраться в Премьер-Лигу еще в прошлом году, когда им интересовался "Арсенал", однако отставка Рауля Санллехи с поста спортивного директора "канониров" сорвала сделку.



Благодаря своей яркой игре за клуб и сборную Соломон вернулся на радар к "Арсеналу", однако Манор надеется привлечь интерес и других клубов Премьер-Лиги с помощью своего авторитетного агента Пини Захави.



Добавим, что в этом сезоне 21-летний Соломон отличился девять раз за "Шахтер" в 23 матчах украинского первенства, а также забил блестящий гол "Реалу" в Лиге Чемпионов.