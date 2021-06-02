Шестеро номинированы на звание Игрока Года по версии PFA
Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) объявила имена шести номинантов на звание Игрока Года.
Награда Игроку Года по версии PFA считается самой престижной индивидуальной в английском футболе, потому что ее обладателя определяют сами футболисты.
На сей раз имя Игрока Года будет объявлено в воскресенье, 6 июня.
В шорт-лист номинантов на звание Игрока Года вошли четыре представителя завоевавшего титул Премьер-Лиги "Манчестер Сити": Рубен Диаш, Фил Фоден, Илкай Гюндоган и прошлогодний победитель Кевин Де Брюйне.
Конкуренцию этой четверке составят Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" и Харри Кейн из "Тоттенхэма".
За звание молодого Игрока Года по версии PFA поспорят упомянутый выше Фоден, Букайо Сака из "Арсенала", Деклан Райс из "Вест Хэма", Мейсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед", Мейсон Маунт из "Челси" и Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".
02.06.2021 15:00
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Последние комментарии:
Райс 2 гола 1 ассист = 80кк
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скорее Фоден возьмет эту награду, т.к. тупа с мачсити, который стал чемпиком.
ну а по влиянию на игру и результаты команды должен быть вин Маунта
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Кейн и Фодем\Маунт
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На Джеймса опять нассали
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Фернандеш и Фоден - лёгкий выбор
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Кейн - чисто за стату, Маунт - двигатель прогресса и лучший игрок Челси после Канте
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ну тут пеналдеш без вопросов топ1. а из молодых фоден или маунт. обоссал бы того долбоёба, что гринвуда донного впихнул в номинанты
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Пять манчестерских хуесосовъ и 1 столичный обрыган
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Стата для гонимых соутгейтов.
https://pbs.twimg.com/media/E2vXrf5XMAAcal2.jpg
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Диаш/Гюндоган (т.е. последний забил кучу важный голов в апл).
Из молодых Фоден/Маунт, но, хотелось бы Маунта, чуть ли не важнейший игрок команды был, всё же.
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Игрок года: Кейн.
молодой Игрок Года: Маунт.
Гринвуд и Трент - пассажиры. Середнякам тут не место
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Кейн и Фоден
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априори лучший игрок должен быть из команды выигравшей чемпионство поэтому Де Брюйне. крысиное ебло пенальдиша снова тихо плачет под шконкой с кубком лиги европы
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Кейн (тупо по стате, хотя голы никуя не помогли), Маунт т.к. реально играл важную роль в составе в отличии от других молодняков из списка.
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Фоден и Кейн как триумф британцев, ставлю на то что икспердам своя рубаха ближе к телу.
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Фернандеш, Кейн, Сака, Гюндоган/Фоден и конечно Маунт . Остальные аут даже Де брюне
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Пенальдеш ебаный тут чего забыл? Рубен и Фоден однозначно заслужили
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Шестеро номинирование на звание Игрока Года по версии PFA
Источник: http://fapl.ru/posts/86275/?c=1
6-0си что ли? Ничё не понятно.
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Диаш и Фоден
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Кейн и таа
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