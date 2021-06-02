Шестеро номинированы на звание Игрока Года по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) объявила имена шести номинантов на звание Игрока Года.

Награда Игроку Года по версии PFA считается самой престижной индивидуальной в английском футболе, потому что ее обладателя определяют сами футболисты.



На сей раз имя Игрока Года будет объявлено в воскресенье, 6 июня.



В шорт-лист номинантов на звание Игрока Года вошли четыре представителя завоевавшего титул Премьер-Лиги "Манчестер Сити": Рубен Диаш, Фил Фоден, Илкай Гюндоган и прошлогодний победитель Кевин Де Брюйне.



Конкуренцию этой четверке составят Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" и Харри Кейн из "Тоттенхэма".



За звание молодого Игрока Года по версии PFA поспорят упомянутый выше Фоден, Букайо Сака из "Арсенала", Деклан Райс из "Вест Хэма", Мейсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед", Мейсон Маунт из "Челси" и Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".







