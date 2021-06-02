Шестеро номинированы на звание Игрока Года по версии PFA

Кевин Де Брюйне Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) объявила имена шести номинантов на звание Игрока Года.

Награда Игроку Года по версии PFA считается самой престижной индивидуальной в английском футболе, потому что ее обладателя определяют сами футболисты.

На сей раз имя Игрока Года будет объявлено в воскресенье, 6 июня.

В шорт-лист номинантов на звание Игрока Года вошли четыре представителя завоевавшего титул Премьер-Лиги "Манчестер Сити": Рубен Диаш, Фил Фоден, Илкай Гюндоган и прошлогодний победитель Кевин Де Брюйне.

Конкуренцию этой четверке составят Бруну Фернандеш из "Манчестер Юнайтед" и Харри Кейн из "Тоттенхэма".

За звание молодого Игрока Года по версии PFA поспорят упомянутый выше Фоден, Букайо Сака из "Арсенала", Деклан Райс из "Вест Хэма", Мейсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед", Мейсон Маунт из "Челси" и Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля".

Номинанты на звание Игрока Года по версии PFA

Номинанты на звание молодого Игрока Года по версии PFA


Метки PFA, награды

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 02.06.2021 16:20 # drogba11cool
    Райс 2 гола 1 ассист = 80кк

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  2. hozyain 02.06.2021 16:17 # hozyain
    скорее Фоден возьмет эту награду, т.к. тупа с мачсити, который стал чемпиком.
    ну а по влиянию на игру и результаты команды должен быть вин Маунта

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  3. gerrard08 02.06.2021 16:03 # gerrard08
    Кейн и Фодем\Маунт

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  4. felix-the-cat 02.06.2021 16:02 # felix-the-cat
    На Джеймса опять нассали

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  5. ko1obok 02.06.2021 15:54 # ko1obok
    Фернандеш и Фоден - лёгкий выбор

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  6. murderface616 02.06.2021 15:51 # murderface616
    Кейн - чисто за стату, Маунт - двигатель прогресса и лучший игрок Челси после Канте

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  7. narcot 02.06.2021 15:51 # narcot
    ну тут пеналдеш без вопросов топ1. а из молодых фоден или маунт. обоссал бы того долбоёба, что гринвуда донного впихнул в номинанты

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  8. alexander-arnold 02.06.2021 15:40 # alexander-arnold
    Пять манчестерских хуесосовъ и 1 столичный обрыган

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  9. progressive 02.06.2021 15:35 # progressive
    Стата для гонимых соутгейтов.

    https://pbs.twimg.com/media/E2vXrf5XMAAcal2.jpg

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  10. hachidlo 02.06.2021 15:33 # hachidlo
    Диаш/Гюндоган (т.е. последний забил кучу важный голов в апл).
    Из молодых Фоден/Маунт, но, хотелось бы Маунта, чуть ли не важнейший игрок команды был, всё же.

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  11. staryi-eblan 02.06.2021 15:33 # staryi-eblan
    Игрок года: Кейн.

    молодой Игрок Года: Маунт.

    Гринвуд и Трент - пассажиры. Середнякам тут не место

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  12. alexomck 02.06.2021 15:30 # alexomck
    Кейн и Фоден

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  13. frisby 02.06.2021 15:29 # frisby
    априори лучший игрок должен быть из команды выигравшей чемпионство поэтому Де Брюйне. крысиное ебло пенальдиша снова тихо плачет под шконкой с кубком лиги европы

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  14. keane16 02.06.2021 15:26 # keane16
    Кейн (тупо по стате, хотя голы никуя не помогли), Маунт т.к. реально играл важную роль в составе в отличии от других молодняков из списка.
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  15. imf-tau 02.06.2021 15:25 # imf-tau
    Фоден и Кейн как триумф британцев, ставлю на то что икспердам своя рубаха ближе к телу.

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  16. bergkamp-1886 02.06.2021 15:23 # bergkamp-1886
    Фернандеш, Кейн, Сака, Гюндоган/Фоден и конечно Маунт . Остальные аут даже Де брюне

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  17. beautiful-lie 02.06.2021 15:15 # beautiful-lie
    Пенальдеш ебаный тут чего забыл? Рубен и Фоден однозначно заслужили

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  18. van-dijk 02.06.2021 15:10 # van-dijk
    Шестеро номинирование на звание Игрока Года по версии PFA


    Источник: http://fapl.ru/posts/86275/?c=1

    6-0си что ли? Ничё не понятно.

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  19. bmw-e34 02.06.2021 15:08 # bmw-e34
    Диаш и Фоден

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  20. chr1s8rown 02.06.2021 15:06 # chr1s8rown
    Кейн и таа

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