Саутгейт нацелен минимум на полуфинал на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал задачу-минимум для его команды на Евро-2020.

На последнем Чемпионате Мира — три года года в России — англичане добрались до полуфинальной стадии. Здесь же подопечные Саутгейта остановились во время дебютного розыгрыша Лиги Наций в 2019.



На Евро-2020 Саутгейт надеется повторить это достижение, как минимум, а лучше — продвинуться дальше.



"Если мы не доберемся до полуфинала, это, наверное, сочтут провалом. Мы реалистичны насчет этого, и нам нужно соответствовать ожиданиям. Мы знаем, как сильно восхищаются нашей командой, и это замечательно".



"Перед ЧМ-2018 ожидания были скромнее. Мы обладаем игроками, которые захватывают дух и которые еще не достигли своего пика во всех отношениях. Глядя на этих игроков, я испытываю восхищение насчет будущего сборной Англии".



"Я должен постараться, чтобы игроки оправдали ожидания. Будучи тренером, я принимаю ситуацию и должен соответствовать ожиданиям. Если мы добьемся успеха, то это будет общая заслуга, а не моя лично. Но если мы провалимся, то дело, конечно, во мне. Это не проблема для меня, так это устроено".



"Но я должен помнить, что это по-прежнему молодая команда, которая должна значительно прибавить, многому научиться и получить опыт больших матчей. Чемпионат Европы — отличная возможность для этого".



"Готовы ли мы к победе? Ну, мы дважды были в полуфиналах, так что следующий шаг — продвинуться дальше".