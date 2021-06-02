Босс ПСЖ не жалеет, что избавился от Силвы и Тухеля

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что не жалеет о своем решении выставить за дверь защитника Тиаго Силву и тренера Томаса Тухеля.

Сезон 2019/20 парижане завершили поражением в финале Лиги Чемпионов от "Баварии", после чего французский гранд отказался продлевать контракт с Силвой, и тот ушел свободным агентом в "Челси".



Доверие к Тухелю тоже было подорвано тем поражением, и в декабре Томас был уволен из ПСЖ, чтобы уже в следующем месяце возглавить "Челси".



В минувшую субботу бразилец и немец подтвердили свой высокий класс, выиграв Лигу Чемпионов с "синими", однако Леонардо отказывается признавать ошибку.



"Как я отреагировал на победу Тухеля? Это футбол. Такие вещи случаются. Я рад".



"ПСЖ принял хорошее решение, расставшись с ним. Все циклы, которые проходит клуб, когда-то заканчиваются. То же самое с Тиаго Силвой — было замечательно увидеть его победу, пускай он и травмировался", — сообщил Леонардо Canal+.