Босс ПСЖ не жалеет, что избавился от Силвы и Тухеля

Тиаго Силва и Томас Тухель Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что не жалеет о своем решении выставить за дверь защитника Тиаго Силву и тренера Томаса Тухеля.

Сезон 2019/20 парижане завершили поражением в финале Лиги Чемпионов от "Баварии", после чего французский гранд отказался продлевать контракт с Силвой, и тот ушел свободным агентом в "Челси".

Доверие к Тухелю тоже было подорвано тем поражением, и в декабре Томас был уволен из ПСЖ, чтобы уже в следующем месяце возглавить "Челси".

В минувшую субботу бразилец и немец подтвердили свой высокий класс, выиграв Лигу Чемпионов с "синими", однако Леонардо отказывается признавать ошибку.

"Как я отреагировал на победу Тухеля? Это футбол. Такие вещи случаются. Я рад".

"ПСЖ принял хорошее решение, расставшись с ним. Все циклы, которые проходит клуб, когда-то заканчиваются. То же самое с Тиаго Силвой — было замечательно увидеть его победу, пускай он и травмировался", — сообщил Леонардо Canal+.


Метки Леонардо, Лига Чемпионов, ПСЖ, Силва, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1341

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  1. vals1702 02.06.2021 12:31 # vals1702
    обосрались, чего уж там )

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  2. narcot 02.06.2021 12:08 # narcot
    ну силва подтвердил свой класс, когда произошла замена на кристину. теорема эскобара в действии, так скозатб.

    посмотрим на тухлого после 2 сезонов в щелще. мб он такой же конч, что и парик, и это выльется в превращение раздевалки в болото

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