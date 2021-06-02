Босс ПСЖ не жалеет, что избавился от Силвы и Тухеля
Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что не жалеет о своем решении выставить за дверь защитника Тиаго Силву и тренера Томаса Тухеля.
Сезон 2019/20 парижане завершили поражением в финале Лиги Чемпионов от "Баварии", после чего французский гранд отказался продлевать контракт с Силвой, и тот ушел свободным агентом в "Челси".
Доверие к Тухелю тоже было подорвано тем поражением, и в декабре Томас был уволен из ПСЖ, чтобы уже в следующем месяце возглавить "Челси".
В минувшую субботу бразилец и немец подтвердили свой высокий класс, выиграв Лигу Чемпионов с "синими", однако Леонардо отказывается признавать ошибку.
"Как я отреагировал на победу Тухеля? Это футбол. Такие вещи случаются. Я рад".
"ПСЖ принял хорошее решение, расставшись с ним. Все циклы, которые проходит клуб, когда-то заканчиваются. То же самое с Тиаго Силвой — было замечательно увидеть его победу, пускай он и травмировался", — сообщил Леонардо Canal+.
02.06.2021 12:00
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Последние комментарии:
обосрались, чего уж там )
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ну силва подтвердил свой класс, когда произошла замена на кристину. теорема эскобара в действии, так скозатб.
посмотрим на тухлого после 2 сезонов в щелще. мб он такой же конч, что и парик, и это выльется в превращение раздевалки в болото
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