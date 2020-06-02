Саутгейт объяснил, почему заявил четырех правых защитников на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на критику после включения в заявку на Евро-2020 сразу четырех правых защитников.

Вопреки настойчивым слухам в прессе, Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" все же попал в окончательную заявку англичан на Чемпионат Европы. В списке из 26 имен также оказались его конкуренты по правому флангу обороны в лице Кирана Триппьера, Риса Джеймса и Кайла Уолкера.



Такой перекос не кажется Саутгейту проблемой, ведь эти четверо входят в число лучших игроков сборной и являются универсалами, способными закрыть несколько позиций.



"Мы много думали об этом на прошлой неделе. Да, мы назвали в заявке четырех игроков, которые иногда играют правых защитников в своих клубах".



"Но Киран играет как вингбека, так и правого защитника. Рис Джейс играет справа в тройке защитников или правого вингбека. Трент играет правого защитника. Кайл Уолкер прежде играл за нас в качестве центрального защитника в тройке обороны, а в матче против Дании был левым защитником".



"Суть в том, что эти четверо находятся среди наших лучших 26 игроков, и поэтому они в заявке. Если бы я мог, я бы назвал в заявке пять или шесть правых защитников", — цитирует Саутгейта Daily Star.