Леви уверен, что вернет Почеттино

Маурисио Почеттино и Даниэль Леви Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви сохраняет уверенность насчет возвращения в клуб главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

На днях выяснилось, что ПСЖ совершенно не хочет отпускать Почеттино и даже автоматически продлил контракт с аргентинским специалистом на 12 месяцев — до 2023 года.

Однако Леви по-прежнему уверен насчет возвращения Почеттино, и эту уверенность он черпает из желания Маурисио покинуть "Парк де Пренс", утверждает Daily Mirror.

Почеттино не чувствует себя комфортно в ПСЖ и не обладает той властью, которой бы ему хотелось, поэтому возможность вернуться в "Тоттенхэм" на своих условиях видится ему привлекательной.

Что касается Антонио Конте, который недавно подал в отставку с поста главного тренера "Интера", то он вызывает слабый интерес со стороны лондонского клуба.


Метки Леви, Почеттино, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2021 09:00

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  1. arhangel777 02.06.2021 09:03 # arhangel777
    Лучше бы Конте взяли, больше даст Тоттенхэму нежели Пакет.

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