Леви уверен, что вернет Почеттино

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви сохраняет уверенность насчет возвращения в клуб главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

На днях выяснилось, что ПСЖ совершенно не хочет отпускать Почеттино и даже автоматически продлил контракт с аргентинским специалистом на 12 месяцев — до 2023 года.



Однако Леви по-прежнему уверен насчет возвращения Почеттино, и эту уверенность он черпает из желания Маурисио покинуть "Парк де Пренс", утверждает Daily Mirror.



Почеттино не чувствует себя комфортно в ПСЖ и не обладает той властью, которой бы ему хотелось, поэтому возможность вернуться в "Тоттенхэм" на своих условиях видится ему привлекательной.



Что касается Антонио Конте, который недавно подал в отставку с поста главного тренера "Интера", то он вызывает слабый интерес со стороны лондонского клуба.