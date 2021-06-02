Леви уверен, что вернет Почеттино
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви сохраняет уверенность насчет возвращения в клуб главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.
На днях выяснилось, что ПСЖ совершенно не хочет отпускать Почеттино и даже автоматически продлил контракт с аргентинским специалистом на 12 месяцев — до 2023 года.
Однако Леви по-прежнему уверен насчет возвращения Почеттино, и эту уверенность он черпает из желания Маурисио покинуть "Парк де Пренс", утверждает Daily Mirror.
Почеттино не чувствует себя комфортно в ПСЖ и не обладает той властью, которой бы ему хотелось, поэтому возможность вернуться в "Тоттенхэм" на своих условиях видится ему привлекательной.
Что касается Антонио Конте, который недавно подал в отставку с поста главного тренера "Интера", то он вызывает слабый интерес со стороны лондонского клуба.
02.06.2021 09:00
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Лучше бы Конте взяли, больше даст Тоттенхэму нежели Пакет.
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