Рамоса не будет в "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" не собирается приглашать защитника Серхио Рамоса, даже если тот покинет "Реал" этим летом.

На днях издание ESPN сообщило, что "Сити" готов предложить двухлетний контракт Рамосу, который близок к уходу из "Реала" свободным агентом.



Казалось бы, приглашение опытнейшего испанца имеет смысл, учитывая то, что Эмерик Лапорт и Натан Аке недовольны количеством своего игрового времени на "Этихад" и могут задуматься об отъезде из Манчестера.



Однако Manchester Evening News утверждает, что 35-летнего Рамоса нет в списке возможных трансферных целей "горожан".



По информации издания, слухи насчет "Сити" являются попыткой агентов подстегнуть интерес других клубов к Рамосу и стимулировать "Реал" к сохранению своего капитана.