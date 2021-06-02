Каррагер: "Бенитес — очевидный кандидат для "Эвертона"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что тренер Рафаэль Бенитес является "очевидным кандидатом" для "Эвертона".

Во вторник "Эвертон" объявил, что Карло Анчелотти было позволено вернуться в "Реал". Теперь "ирискам" нужен новый рулевой.



Ранее в своей карьере Бенитес на протяжении шести лет тренировал "Ливерпуль", однако Каррагер убежден, что Рафаэль как никто другой годится на замену Анчелотти.



"Карло Анчелотти возвращается в "Реал", и владелец "Эвертона" Фархад Мошири гадает, когда ему еще предоставится возможность заполучить бывшего тренера "Реала" и победителя Лиги Чемпионов с опытом работы в Премьер-Лиге".



А как насчет того, чтобы заполучить такого человека немедленно?"



"Их тех имен, которые сразу же стали связывать с "Эвертоном" после новости насчет Анчелотти, кто обладает большей квалификацией, чем мой бывший тренер по "Ливерпулю" Рафа Бенитес?"



"Рафа доступен, он чувствует себя как дома в этом регионе, и я уверен, он готов, если Мошири согласен рассмотреть одно из самых шокирующих назначений в истории мерсисайдского футбола".



"По крайней мере, Мошири должен подумать насчет Бенитеса, выбирая нового тренера. Перед тем, как сделать свой выбор, владелец должен решить, какой футбол он хочет видеть".



"В лице Анчелотти "Эвертон" обладал проверенным и опытным тренером с именем. Если Мошири по-прежнему этого хочет, то Бенитес — очевидный кандидат", — сообщил Каррагер The Telegraph.