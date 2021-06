Светская хроника за среду

Аарон Рэмси не вернется в Премьер-Лигу. "Манчестер Юнайтед" считает возвращение Криштиану Роналду возможным. Роман Абрамович хочет, чтобы Ромелу Лукаку перешел назад в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмси исключает свое возвращение в Премьер-Лигу этим летом. (Goal)



32-летний нападающий Роберт Левандовски открыт к уходу из "Баварии". (Canal+)



"Манчестер Сити" готов выслушать предложения по Эмерику Лапорту, Рахиму Стерлингу, Рияду Махрезу и Габриэлю Жезусу. (The Athletic)



"Манчестер Юнайтед" видит реальную возможность вернуть нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса".(Daily Express)



"Барселона" составит конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за защитника "Севильи" Жюля Кунде. (Mundo Deportivo)



"Юнайтед" хочет купить полузащитника "Спортинга" Педру Гонсалвеша. (Record)



"Юнайтед" и "Челси" готовы заплатить 70 миллионов фунтов за защитника "Реала" Рафаэля Варана. (Defensa Central)



Владелец "Челси" Роман Абрамович лично выступает за возвращение нападающего Ромелу Лукаку из "Интера". (Eurosport)



"Ливерпуль" готов продать до девяти игроков этим летом, включая Джердана Шакири и Дивока Ориги. (Daily Star)



"Лестер" готовится завершить приобретение полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре после вылета сборной Франции с молодежного Чемпионата Европы. (Leicester Mercury)



"Лестер" лидирует в борьбе за нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара. (Football Insider)



"Брайтон" готовит новое предложение о покупке вингера "Индепендьенте" Алана Веласко, получив отказ на 6 млн. фунтов. (Football Insider)



"Ньюкасл" хочет арендовать полузащитника Билли Гилмора и нападающего Тэмми Абрахэма у "Челси". (Northern Echo)



Другое



"Эвертон" получит многомиллионную компенсацию за переход своего главного тренера Карло Анчелотти в "Реал". (Daily Mirror)



"Эвертон" рассматривает кандидатуры Стивена Джеррарда и Рафаэля Бенитеса. (The Athletic)



В шорт-листе "Эвертона" находятся Нуну Эшпириту Санту, Эдди Хау и Дэвид Мойес. (The Times)



"Эвертон" может позвать назад Дэвида Мойеса. (Daily Mirror)



Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино сообщил боссам своего клуба о желании уйти этим летом. (Liberation)



Контракт главного тренера "Челси" Томаса Тухеля оказался автоматически продлен после победы "синих" в Лиге Чемпионов. (The Athletic)



Нападающий Серхио Агуэро подарил часы стоимостью 1 тыс. фунтов каждому из 60 сотрудников клуба, а также разыграл между ними свой Range Rover стоимостью 40 тыс. фунтов. (Daily Mail)