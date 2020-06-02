Президент "Сити" обещает купить нападающего топ-уровня на замену Агуэро

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак пообещал, что его клуб купит первоклассного нападающего на замену Серхио Агуэро.

Поражением в финале Лиги Чемпионов от "Челси" Агуэро завершил свою 10-летнюю карьеру в "Сити". Серхио ушел от "горожан" как лучший бомбардир в истории клуба.



Аль Мубарак отлично осознает, какую тяжелую потерю понес "Сити". Однако на место 32-летнего аргентинца обязательно придет другой нападающий топ-уровня.



"За все эти годы я научился тому, что ты должен постоянно добавлять команде таланта и освежать состав. И особенно это необходимо, когда ты достиг высокого уровня, когда ты добился успеха".



"Несмотря на то, что мы выиграли лигу, нам нельзя сидеть сложа руки и довольствоваться тем, что у нас есть. Это было бы крупнейшей ошибкой. Мы должны сделать громкое заявление насчет того, что нас не устраивает только победа в лиге".



"В лице Серхио Агуэро мы лишились очень важной легенды, и заменить его очень сложно, но я уверен, что мы найдем правильного игрока, чтобы достойно продолжить его дело".



"Естественно, в команде есть и другие зоны, требующие усиления. Не много, но они есть. Здесь важно не количество, а качество".



"Думаю, у нас феноменальный состав. Тебе не выиграть лигу и не достичь финала Лиги Чемпионов, если ты не обладаешь невероятным составом, и он у нас есть. Мы добавим мастерства этому составу на паре ключевых позиций", — цитирует Аль Мубарака The Independent.