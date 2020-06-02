Президент "Сити" обещает купить нападающего топ-уровня на замену Агуэро
Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль Мубарак пообещал, что его клуб купит первоклассного нападающего на замену Серхио Агуэро.
Поражением в финале Лиги Чемпионов от "Челси" Агуэро завершил свою 10-летнюю карьеру в "Сити". Серхио ушел от "горожан" как лучший бомбардир в истории клуба.
Аль Мубарак отлично осознает, какую тяжелую потерю понес "Сити". Однако на место 32-летнего аргентинца обязательно придет другой нападающий топ-уровня.
"За все эти годы я научился тому, что ты должен постоянно добавлять команде таланта и освежать состав. И особенно это необходимо, когда ты достиг высокого уровня, когда ты добился успеха".
"Несмотря на то, что мы выиграли лигу, нам нельзя сидеть сложа руки и довольствоваться тем, что у нас есть. Это было бы крупнейшей ошибкой. Мы должны сделать громкое заявление насчет того, что нас не устраивает только победа в лиге".
"В лице Серхио Агуэро мы лишились очень важной легенды, и заменить его очень сложно, но я уверен, что мы найдем правильного игрока, чтобы достойно продолжить его дело".
"Естественно, в команде есть и другие зоны, требующие усиления. Не много, но они есть. Здесь важно не количество, а качество".
"Думаю, у нас феноменальный состав. Тебе не выиграть лигу и не достичь финала Лиги Чемпионов, если ты не обладаешь невероятным составом, и он у нас есть. Мы добавим мастерства этому составу на паре ключевых позиций", — цитирует Аль Мубарака The Independent.
02.06.2021 00:05
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"Может, пора уже просто признать, что Гвардиола - не великий тренер и не гений. Крепкий, сильный тренер - да, но не великий никакой.
Да, результат одного матча в ЛЧ может быть и нелогичным, но на дистанции тренерской карьеры именно ЛЧ - показатель.
Потому что выигрывать чемпионаты с самым дорогим, глубоким составом или же карт-бланшем на трансферы - это хорошо, но это делают просто хорошие, крепкие тренеры. Манчини, Пеллегрини или вот Конте. Поставьте во главе Сити Почеттино - он так же возьмет АПЛ и найдет кому слиться в ЛЧ.
А вот показать результат в ЛЧ в разные годы, с разными командами - тут уже больше надо.
Пеп выигрывал ЛЧ только с топовыми Хави, Иньестой и Месси (и Эвребе). Баварию он принимал сильнейшей командой мира. Сити - богатейшей и самой щедрой на трансферы. И пе выигрывает, вечно находит кому и как проиграть.
Именно поэтому Жозе великий тренер, хоть его время и ушло уже. Но ЛЧ с Порту и Интером говорят о нем не меньше, чем АПЛ с Челси (хотя, кстати, выиграть с командой ее первый чемп за 50 лет - не то же самое, что с теми, кто и так брал АПЛ пару лет назад).
Анчи великий тренер.
Клопп весьма близок к этому понятию, с учетом того, что ни Боруссия, ни Ливер не были самыми богатыми/сильными на момент его прихода, и это он их построил и довел до финалов ЛЧ.
Гвардиола - крепкий тренер, но никакой не гений и не великий"
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КОРОЛИ!!!
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бензоколонит
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