Отчисленный из сборной Англии Лингард сыграет против Австрии
Вингер "Вест Хэма" Джесси Лингард, несмотря на отчисление из сборной Англии, выйдет в стартовом составе на товарищеский матч против Австрии в среду.
Лингард выдающимся образом провел вторую половину этого сезона, выступая за "Вест Хэм" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Забив девять голов и отдав пять результативных передач в 16 матчах Премьер-Лиги, Джесси помог "молотобойцам" финишировать на шестом месте и квалифицироваться в Лигу Европы.
Этого оказалось недостаточно, чтобы 28-летний Лингард попал в окончательную заявку английской сборной на Чемпионат Европы. Тем не менее, Джесси задержится в лагере национальной команды до завтрашнего вечера.
"Он сыграет завтра, потому что Санчо приболел, а многие игроки пока недоступны. В целях сохранения баланса команды он выйдет в старте. Он заслужил эту возможность показать мне, что я ошибся".
"Парни, которые не попали в окончательную заявку, находятся в листе ожидания, и нам нужно, чтобы они были в форме", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.
01.06.2021 23:00
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Последние комментарии:
Я не фан МУМУ и Вестхэма)) но Саутгейт ошибся не взяв Лингарда в сборную, он ради этого соревнования пошёл в аренду и конечно же на понижение зарплаты. Нужно поощрять такие действия игроков.
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