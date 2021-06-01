Отчисленный из сборной Англии Лингард сыграет против Австрии

Вингер "Вест Хэма" Джесси Лингард, несмотря на отчисление из сборной Англии, выйдет в стартовом составе на товарищеский матч против Австрии в среду.

Лингард выдающимся образом провел вторую половину этого сезона, выступая за "Вест Хэм" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Забив девять голов и отдав пять результативных передач в 16 матчах Премьер-Лиги, Джесси помог "молотобойцам" финишировать на шестом месте и квалифицироваться в Лигу Европы.



Этого оказалось недостаточно, чтобы 28-летний Лингард попал в окончательную заявку английской сборной на Чемпионат Европы. Тем не менее, Джесси задержится в лагере национальной команды до завтрашнего вечера.



"Он сыграет завтра, потому что Санчо приболел, а многие игроки пока недоступны. В целях сохранения баланса команды он выйдет в старте. Он заслужил эту возможность показать мне, что я ошибся".



"Парни, которые не попали в окончательную заявку, находятся в листе ожидания, и нам нужно, чтобы они были в форме", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.