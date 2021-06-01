Магуайр рискует пропустить первый матч на Евро-2020

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр рискует пропустить стартовый матч сборной Англии на Евро-2020 — против Хорватии 13 июня.

Напомним, Магуайр пропустил концовку клубного сезона из-за травмы связок лодыжки. Без своего капитана "красные дьяволы" выиграли лишь один из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, а также уступили финал Лиги Европы против "Вильярреала" в Гданьске.



Сегодня 28-летний Магуайр был назван в заявке английской сборной на Евро-2020, однако к полноценным тренировкам до сих пор не приступил.



"Несомненно, ему будет сложно вернуться к первому матчу".



"Мы четко контролируем его ситуацию. Наш медицинский штаб навестил его в Манчестере. Он пока не присоединился к нам из-за карантина после возвращения из Польши. Это стало осложняющим обстоятельством".



"Как и Джордану Хендерсону, ему еще нужно проделать некоторую работу для возвращения в строй. Однако мы чувствуем, что они оба могут сыграть свою роль. Кроме того, они такие замечательные люди... Лидерские качества Хендо и просто его присутствие уже оказывают эффект на других, особенно на молодежь".



"Получив возможность включить в заявку 26 игроков, мы сразу поняли, что найдем место для них обоих", — цитирует главного тренера англичан Гарета Саутгейта Sky Sports.