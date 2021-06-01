"Арсенал" обсуждает покупку Онаны

"Арсенал" вступил в переговоры о покупке голкипера "Аякса" Андре Онаны.

В этом сезоне к игре первого номера "Арсенала" Бернда Лено было немало претензий, а Алекс Рунарссон в роли запасного голкипера провалился, что заставило "канониров" посреди сезона выписать Мэта Райана из "Брайтона" на правах аренды.



Желая укрепить последний рубеж, "Арсенал" обратил свой взор на Онану, который может быть доступен для трансфера всего за 7 миллионов фунтов, утверждает Daily Mail.



Столь низкая цена обусловлена истекающим через год контрактом Андре и тем, что в данный момент 25-летний камерунец отбывает дисквалификацию за употребление запрещенного препарата.



Дисквалификация Онаны истекает только в феврале 2022, однако Андре надеется, что Спортивный арбитражный суд смягчит его апелляцию — CAS должен вынести свой вердикт по апелляции уже в этом месяце.



Добавим, что до своей дисквалификации Онана оценивался в 25 млн. фунтов и открыто рассуждал о желании выступать в Премьер-Лиге.