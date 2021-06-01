"Эвертон" объявил об уходе Анчелотти в "Реал"

Карло Анчелотти "Эвертон" официально подтвердил уход своего главного тренера Карло Анчелотти в "Реал".

Несмотря на то, что он контракта Анчелотти оставалось еще три года, Карло не смог отказать своему бывшему клубу, который он тренировал в период с 2013 по 2015.

"Ириски" не стали стоять на пути у Карло и теперь начинают поиски замены 61-летнему итальянцу.

"Я бы хотел поблагодарить совет директоров, игроков и фанатов "Эвертона" за потрясающую поддержку на протяжении моего времени в клубе".

"Я всецело уважаю каждого, кто связан с "Эвертоном", и надеюсь, что вам будет сопутствовать большой успех в будущем".

"И хотя я наслаждался своим пребыванием в "Эвертоне", мне предоставилась неожиданная возможность, которую я считаю правильной для себя и своей семьи в данный момент времени", — сообщил Анчелотти.


Метки Анчелотти, Реал, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2021 20:20

Количество просмотров Просмотров: 558

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 01.06.2021 20:30 # thegodfather
    если канте все-таки заберет зм, офишиал - самый великий опорник в истории футбола.

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  2. thegodfather 01.06.2021 20:25 # thegodfather
    https://sportarena.com/football/apl/lester-obyavil-o-perehode-kante-v-chelsi/

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  3. raka-eve 01.06.2021 20:24 # raka-eve
    только зачем было про большое желание до 24 года тренировать и на новый стадион еще попасть - непонятно. а так если бы концовку сезона не смазали, можно было бы его удачным считать

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  4. thegodfather 01.06.2021 20:24 # thegodfather
    Реал RIP )))))))))

    пиздец перес сошел с ума)

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  5. scholes18 01.06.2021 20:23 # scholes18
    это ирискам за травму Ван Дейка получается.

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  6. liverpo0ol 01.06.2021 20:22 # liverpo0ol
    https://www.instagram.com/p/CPiOU_kHvNm/?utm_medium=copy_link

    Норм Патрис Эвра пописял на горожанок

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  7. mane 01.06.2021 20:21 # mane
    Реал и Барселону исключат из ЛЧ. Скриньте

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  8. true-manc 01.06.2021 20:20 # true-manc
    КОРОЛИ:
    > 1-е место АПЛ
    > Финал ЛЧ
    > Кубок Лиги
    > 1/2 Кубка Англии

    скузня:
    > 3-е место АПЛ (отставание в 17 очков от Сити)
    > вылет в 1/4 ЛЧ
    > вылет в 1/8 Кубка Лиги
    > вылет в 1/16 Кубка Англии
    _______________________________________________________________________________________

    КОРОЛИ на троне!
    ливерпул на страпоне!

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