"Эвертон" объявил об уходе Анчелотти в "Реал"
"Эвертон" официально подтвердил уход своего главного тренера Карло Анчелотти в "Реал".
Несмотря на то, что он контракта Анчелотти оставалось еще три года, Карло не смог отказать своему бывшему клубу, который он тренировал в период с 2013 по 2015.
"Ириски" не стали стоять на пути у Карло и теперь начинают поиски замены 61-летнему итальянцу.
"Я бы хотел поблагодарить совет директоров, игроков и фанатов "Эвертона" за потрясающую поддержку на протяжении моего времени в клубе".
"Я всецело уважаю каждого, кто связан с "Эвертоном", и надеюсь, что вам будет сопутствовать большой успех в будущем".
"И хотя я наслаждался своим пребыванием в "Эвертоне", мне предоставилась неожиданная возможность, которую я считаю правильной для себя и своей семьи в данный момент времени", — сообщил Анчелотти.
01.06.2021 20:20
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если канте все-таки заберет зм, офишиал - самый великий опорник в истории футбола.
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https://sportarena.com/football/apl/lester-obyavil-o-perehode-kante-v-chelsi/
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только зачем было про большое желание до 24 года тренировать и на новый стадион еще попасть - непонятно. а так если бы концовку сезона не смазали, можно было бы его удачным считать
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Реал RIP )))))))))
пиздец перес сошел с ума)
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это ирискам за травму Ван Дейка получается.
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https://www.instagram.com/p/CPiOU_kHvNm/?utm_medium=copy_link
Норм Патрис Эвра пописял на горожанок
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Реал и Барселону исключат из ЛЧ. Скриньте
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КОРОЛИ:
> 1-е место АПЛ
> Финал ЛЧ
> Кубок Лиги
> 1/2 Кубка Англии
скузня:
> 3-е место АПЛ (отставание в 17 очков от Сити)
> вылет в 1/4 ЛЧ
> вылет в 1/8 Кубка Лиги
> вылет в 1/16 Кубка Англии
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КОРОЛИ на троне!
ливерпул на страпоне!
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