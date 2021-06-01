"Эвертон" объявил об уходе Анчелотти в "Реал"

"Эвертон" официально подтвердил уход своего главного тренера Карло Анчелотти в "Реал".

Несмотря на то, что он контракта Анчелотти оставалось еще три года, Карло не смог отказать своему бывшему клубу, который он тренировал в период с 2013 по 2015.



"Ириски" не стали стоять на пути у Карло и теперь начинают поиски замены 61-летнему итальянцу.



"Я бы хотел поблагодарить совет директоров, игроков и фанатов "Эвертона" за потрясающую поддержку на протяжении моего времени в клубе".



"Я всецело уважаю каждого, кто связан с "Эвертоном", и надеюсь, что вам будет сопутствовать большой успех в будущем".



"И хотя я наслаждался своим пребыванием в "Эвертоне", мне предоставилась неожиданная возможность, которую я считаю правильной для себя и своей семьи в данный момент времени", — сообщил Анчелотти.