Эшпириту Санту может заменить Анчелотти в "Эвертоне"

Находящийся на пороге возвращения в "Реал" главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти может уступить свое место на "Гудисон Парк" Нуну Эшпириту Санту.

Несмотря на то, что в декабре 2019 Анчелотти заключил с "Эвертоном" контракт на четыре с половиной года, Карло не смог устоять перед соблазном вернуться в Мадрид, где ранее он провел два сезона.



Анчелотти уже уведомил "ирисок" о своем желании уйти и сейчас обсуждает последние детали с президентом "Реала" Флорентино Пересом. По информации Sky Sports, сделка согласована "на 99 процентов".



Как утверждает talkSPORT, теперь "Эвертон" попытается взять на работу Эшпириту Санту, который едва покинул "Вулверхэмптон".



Нуну считался фаворитом на замену Рою Ходжсону в "Кристал Пэлас", но теперь у португальского специалиста появился вариант с более амбициозным клубом.