Александер-Арнольд попал в заявку сборной Англии на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил окончательную заявку команды для участия на Евро-2020. Вопреки слухам, защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд все же вошел в список.

И хотя Александер-Арнольд был включен в предварительную заявку из 33 имен, в преддверии вторника ходили упорные слухи, что Тренту не найдется места в окончательном списке из 26 игроков.



Однако 22-летний Александер-Арнольд все же остался в заявке — вместе с тремя другими правыми защитниками: Кираном Триппьером, Кайлом Уолкером и Рисом Джеймсом.



По сравнению с предварительной заявкой вычеркнуты оказались голкипер "Шеффилд Юнайтед" Аарон Рамсдейл, защитники Бен Годфри из "Эвертона" и Бен Уайт из "Брайтона", полузащитники Джесси Лингард из "Вест Хэма" и Джеймс Уорд-Проуз из "Саутгемптона", нападающие Олли Уоткинс из "Астон Виллы" и Мейсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед". Последний остался в своем клубе из-за травмы.



Заявка сборной Англии на Евро-2020



Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").



Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико").



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс").



Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд").