Александер-Арнольд попал в заявку сборной Англии на Евро-2020

Киран Триппьер и Трент Александер-Арнольд Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил окончательную заявку команды для участия на Евро-2020. Вопреки слухам, защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд все же вошел в список.

И хотя Александер-Арнольд был включен в предварительную заявку из 33 имен, в преддверии вторника ходили упорные слухи, что Тренту не найдется места в окончательном списке из 26 игроков.

Однако 22-летний Александер-Арнольд все же остался в заявке — вместе с тремя другими правыми защитниками: Кираном Триппьером, Кайлом Уолкером и Рисом Джеймсом.

По сравнению с предварительной заявкой вычеркнуты оказались голкипер "Шеффилд Юнайтед" Аарон Рамсдейл, защитники Бен Годфри из "Эвертона" и Бен Уайт из "Брайтона", полузащитники Джесси Лингард из "Вест Хэма" и Джеймс Уорд-Проуз из "Саутгемптона", нападающие Олли Уоткинс из "Астон Виллы" и Мейсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед". Последний остался в своем клубе из-за травмы.

Заявка сборной Англии на Евро-2020

Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико").

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс").

Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд").


Метки Евро-2020, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2021 19:20

Количество просмотров Просмотров: 1619

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danilych89 01.06.2021 20:13 # danilych89
    Лингарда отцепили, зато взяли бесполезного в этом сезоне Стерлинга. да уж..

    (ответить)

  2. scholes18 01.06.2021 20:01 # scholes18
    без Лингарда англичане могут даже не ехать а Евро.

    (ответить)

  3. zagzag 01.06.2021 20:00 # zagzag
    Джэймс >> Арнольд >> Биссака - исключительно в рамках завершившегося сезона. Трент на голову больше спйса может дать Англии на Евро, но он показал себя как нестабильный игрок в этом сезоне, поэтому Джей

    (ответить)

  4. gerrard08 01.06.2021 19:57 # gerrard08
    Называется повыебывался Гарет и хватит.

    (ответить)

  5. idel 01.06.2021 19:56 # idel
    Трента спасли 5-6 матчей в концовке сезона и универсальность Уокера с Джеймсом, способных отыгрывать ПЦЗ.

    (ответить)

  6. dand 01.06.2021 19:54 # dand
    Трент Александер-Арнольд (трое - Ливерпуль)

    (ответить)

  7. maximka 01.06.2021 19:43 # maximka
    а где Ван-Биссака? лучший в этом сезоне правый в АПЛ

    (ответить)

  8. liverpool888 01.06.2021 19:43 # liverpool888
    Нееееет!
    Такой расклад - Хендо не играет по причине восстановления от травмы и в конечном итоге его меняют в заявке.
    А ТАА за весь турнир не проводит на поле ни минуты и не тратит сил.
    Было бы круто, если Англия вообще не выйдет из группы.
    Пока футбольные чиновники не пригласят топового иностранного специалиста, до тех пор результата не будет.
    Пора признать, что английская тренерская школа далеко позади немецкой, итальянской, испанской и французской.
    Кто такой Саутгейт? Не помню, чтобы с Мидлсбро он добился значительных успехов.

    (ответить)

  9. mansoor 01.06.2021 19:33 # mansoor
    Хендерсон

    Джеймс, Магуаир, Стоунс, Шоу

    Хендерсон, Райс

    Санчо, Грилиш, Сака

    Кейн

    (ответить)

  10. true-manc 01.06.2021 19:31 # true-manc
    > Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити")
    > Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити")

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  11. true-manc 01.06.2021 19:30 # true-manc
    Очень жаль. Ему там нечего делать, этот бездарь только чужое место занимает.

    (ответить)

  12. sausage 01.06.2021 19:28 # sausage
    Джуд Беллингем... Герет, ты серьёзно?

    (ответить)

  13. jirrort 01.06.2021 19:27 # jirrort
    Тараканище юрген с питомцем Дембы хорошо поработали ртами у Саутгейта в офисе

    (ответить)

  14. jakov 01.06.2021 19:24 # jakov
    Взяли Сака, который НИ минуты не получит на ЕВРО; а Лингз бы хоть какую пользу привнёс бы.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: