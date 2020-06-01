Александер-Арнольд попал в заявку сборной Англии на Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил окончательную заявку команды для участия на Евро-2020. Вопреки слухам, защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд все же вошел в список.
И хотя Александер-Арнольд был включен в предварительную заявку из 33 имен, в преддверии вторника ходили упорные слухи, что Тренту не найдется места в окончательном списке из 26 игроков.
Однако 22-летний Александер-Арнольд все же остался в заявке — вместе с тремя другими правыми защитниками: Кираном Триппьером, Кайлом Уолкером и Рисом Джеймсом.
По сравнению с предварительной заявкой вычеркнуты оказались голкипер "Шеффилд Юнайтед" Аарон Рамсдейл, защитники Бен Годфри из "Эвертона" и Бен Уайт из "Брайтона", полузащитники Джесси Лингард из "Вест Хэма" и Джеймс Уорд-Проуз из "Саутгемптона", нападающие Олли Уоткинс из "Астон Виллы" и Мейсон Гринвуд из "Манчестер Юнайтед". Последний остался в своем клубе из-за травмы.
Заявка сборной Англии на Евро-2020
Голкиперы: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").
Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба — "Челси"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба — "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико").
Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Мейсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс").
Нападающие: Доминик Калверт-Левин ("Эвертон"), Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд").
01.06.2021 19:20
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Последние комментарии:
Лингарда отцепили, зато взяли бесполезного в этом сезоне Стерлинга. да уж..
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без Лингарда англичане могут даже не ехать а Евро.
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Джэймс >> Арнольд >> Биссака - исключительно в рамках завершившегося сезона. Трент на голову больше спйса может дать Англии на Евро, но он показал себя как нестабильный игрок в этом сезоне, поэтому Джей
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Называется повыебывался Гарет и хватит.
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Трента спасли 5-6 матчей в концовке сезона и универсальность Уокера с Джеймсом, способных отыгрывать ПЦЗ.
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Трент Александер-Арнольд (трое - Ливерпуль)
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а где Ван-Биссака? лучший в этом сезоне правый в АПЛ
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Нееееет!
Такой расклад - Хендо не играет по причине восстановления от травмы и в конечном итоге его меняют в заявке.
А ТАА за весь турнир не проводит на поле ни минуты и не тратит сил.
Было бы круто, если Англия вообще не выйдет из группы.
Пока футбольные чиновники не пригласят топового иностранного специалиста, до тех пор результата не будет.
Пора признать, что английская тренерская школа далеко позади немецкой, итальянской, испанской и французской.
Кто такой Саутгейт? Не помню, чтобы с Мидлсбро он добился значительных успехов.
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Хендерсон
Джеймс, Магуаир, Стоунс, Шоу
Хендерсон, Райс
Санчо, Грилиш, Сака
Кейн
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> Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба — "Манчестер Сити")
> Фил Фоден, Рахим Стерлинг (оба — "Манчестер Сити")
КОРОЛИ!!!
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Очень жаль. Ему там нечего делать, этот бездарь только чужое место занимает.
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Джуд Беллингем... Герет, ты серьёзно?
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Тараканище юрген с питомцем Дембы хорошо поработали ртами у Саутгейта в офисе
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Взяли Сака, который НИ минуты не получит на ЕВРО; а Лингз бы хоть какую пользу привнёс бы.
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