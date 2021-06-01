"Челси" и "Лестер" оштрафованы за стычку своих игроков

Челси против Лестера "Челси" и "Лестер" заплатят по штрафу в размере 22,500 фунтов за стычку своих игроков во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" 18 мая.

Напомним, в том матче "синие" одержали победу 2:1, отомстив "лисам" за поражение в финале Кубка Англии несколькими днями ранее.

Концовка того матча была отмечена массовой стычкой, и вскоре FA обвинила "Челси" и "Лестер" в потере контроля над своими игроками.

Ходили невероятные слухи, что с "синих" могут снять очки, поскольку это далеко не первая их провинность такого рода за последние годы, но все обошлось — оба клуба признали свою неправоту перед Ассоциацией и были наказаны относительно скромными штрафами.


Метки FA, Лестер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2021 19:00

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  1. gerrard08 01.06.2021 19:56 # gerrard08
    Можно ьвло бы чисто по приколу снять 3 очка с пенсов и отправить лис в лч тем самым. И тогда по 5 представителей было бы с англов. Добавили бы очков в копилку англ чемпа.

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  2. intellect 01.06.2021 19:52 # intellect
    1/5 недельной зп джеймса

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  3. staryi-eblan 01.06.2021 19:19 # staryi-eblan
    Императорси

    Рs. вот если подобное снова произойдет с Пенсами, то не удивлюсь об уже таком строгом наказании, как снятие очков

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  4. m-ballack 01.06.2021 19:06 # m-ballack
    Бюджет гг на то.

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