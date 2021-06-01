"Челси" и "Лестер" оштрафованы за стычку своих игроков
"Челси" и "Лестер" заплатят по штрафу в размере 22,500 фунтов за стычку своих игроков во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" 18 мая.
Напомним, в том матче "синие" одержали победу 2:1, отомстив "лисам" за поражение в финале Кубка Англии несколькими днями ранее.
Концовка того матча была отмечена массовой стычкой, и вскоре FA обвинила "Челси" и "Лестер" в потере контроля над своими игроками.
Ходили невероятные слухи, что с "синих" могут снять очки, поскольку это далеко не первая их провинность такого рода за последние годы, но все обошлось — оба клуба признали свою неправоту перед Ассоциацией и были наказаны относительно скромными штрафами.
01.06.2021 19:00
Просмотров: 633
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Можно ьвло бы чисто по приколу снять 3 очка с пенсов и отправить лис в лч тем самым. И тогда по 5 представителей было бы с англов. Добавили бы очков в копилку англ чемпа.
(ответить)
1/5 недельной зп джеймса
(ответить)
Императорси
Рs. вот если подобное снова произойдет с Пенсами, то не удивлюсь об уже таком строгом наказании, как снятие очков
(ответить)
Бюджет гг на то.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий