"Челси" и "Лестер" оштрафованы за стычку своих игроков

"Челси" и "Лестер" заплатят по штрафу в размере 22,500 фунтов за стычку своих игроков во время матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" 18 мая.

Напомним, в том матче "синие" одержали победу 2:1, отомстив "лисам" за поражение в финале Кубка Англии несколькими днями ранее.



Концовка того матча была отмечена массовой стычкой, и вскоре FA обвинила "Челси" и "Лестер" в потере контроля над своими игроками.



Ходили невероятные слухи, что с "синих" могут снять очки, поскольку это далеко не первая их провинность такого рода за последние годы, но все обошлось — оба клуба признали свою неправоту перед Ассоциацией и были наказаны относительно скромными штрафами.