Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" договорился с Джейдоном Санчо. "Ливерпулю" предложено забрать Филиппе Коутиньо. "Реал" хочет вернуть Карло Анчелотти. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с вингером Джейдоном Санчо, но пока не договорился с дортмундской "Боруссией". (Sport1)



"Барселона" предложила "Ливерпулю" забрать обратно Филиппе Коутиньо в счет погашения остатка долга в 40 миллионов фунтов по бразильскому полузащитнику. (AS)



Агент полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта предложил своего клиента "Атлетико". (AS)



"Ливерпуль" сражается с "Арсеналом" и "Челси" за полузащитника "Интера" Николо Бареллу. (Anfield Central)



"Челси" заинтересован в нападающих Ромелу Лукаку из "Интера" и Эрлинге Холанде из дортмундской "Боруссии". (Sky Sports)



"Милан" близок к выкупу защитника Фикайо Томори у "Челси" за 25 млн. фунтов и собирается подписать свободным агентом нападающего "синих" Оливье Жиру. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" и ПСЖ хотят переманить защитника "Челси" Антонио Рюдигера. (Daily Mirror)



Даже возвращение Маурисио Почеттино на тренерский мостик не убедит нападающего Харри Кейна остаться в "Тоттенхэме". (The Times)



Полузащитник Мусса Сиссоко открыт к уходу из "Тоттенхэма". (Football.London)



"Арсенал" — главный претендент на вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. (Daily Mail)



"Реал" хочет 52 млн. фунтов за полузащитника Мартина Эдегора, который вторую половину сезона провел в аренде в "Арсенале". (Defenca Central)



"Шеффилд Юнайтед" потребует минимум 35 млн. фунтов от "Арсенала" за полузащитника Сандера Берге. (The Sheffield Star)



"Арсенал" завершил интерес к голкиперу "Брентфорда" Дэвиду Райе после выхода "пчел" в Премьер-Лигу. (The Sun)



Другое



Бывший нападающий "Брайтона" Гленн Мюррей завершил игровую карьеру в возрасте 37 лет. (BBC)



Наставник "Челси" Томас Тухель близок к новому двухлетнему контракту с опцией продления на третий год. (The Guardian)



Почеттино хочет вернуться в "Тоттенхэм", но к этому есть два препятствия: нежелание ПСЖ его отпускать и интерес к Маурисио со стороны "Реала". (Daily Mail)



Как и Трент Александер-Арнольд, Джеймс Уорд-Проуз тоже не попадет в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2020. (Daily Mail)