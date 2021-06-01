Светская хроника за вторник
"Манчестер Юнайтед" договорился с Джейдоном Санчо. "Ливерпулю" предложено забрать Филиппе Коутиньо. "Реал" хочет вернуть Карло Анчелотти. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с вингером Джейдоном Санчо, но пока не договорился с дортмундской "Боруссией". (Sport1)
"Барселона" предложила "Ливерпулю" забрать обратно Филиппе Коутиньо в счет погашения остатка долга в 40 миллионов фунтов по бразильскому полузащитнику. (AS)
Агент полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта предложил своего клиента "Атлетико". (AS)
"Ливерпуль" сражается с "Арсеналом" и "Челси" за полузащитника "Интера" Николо Бареллу. (Anfield Central)
"Челси" заинтересован в нападающих Ромелу Лукаку из "Интера" и Эрлинге Холанде из дортмундской "Боруссии". (Sky Sports)
"Милан" близок к выкупу защитника Фикайо Томори у "Челси" за 25 млн. фунтов и собирается подписать свободным агентом нападающего "синих" Оливье Жиру. (Daily Mail)
"Тоттенхэм" и ПСЖ хотят переманить защитника "Челси" Антонио Рюдигера. (Daily Mirror)
Даже возвращение Маурисио Почеттино на тренерский мостик не убедит нападающего Харри Кейна остаться в "Тоттенхэме". (The Times)
Полузащитник Мусса Сиссоко открыт к уходу из "Тоттенхэма". (Football.London)
"Арсенал" — главный претендент на вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. (Daily Mail)
"Реал" хочет 52 млн. фунтов за полузащитника Мартина Эдегора, который вторую половину сезона провел в аренде в "Арсенале". (Defenca Central)
"Шеффилд Юнайтед" потребует минимум 35 млн. фунтов от "Арсенала" за полузащитника Сандера Берге. (The Sheffield Star)
"Арсенал" завершил интерес к голкиперу "Брентфорда" Дэвиду Райе после выхода "пчел" в Премьер-Лигу. (The Sun)
Другое
Бывший нападающий "Брайтона" Гленн Мюррей завершил игровую карьеру в возрасте 37 лет. (BBC)
Наставник "Челси" Томас Тухель близок к новому двухлетнему контракту с опцией продления на третий год. (The Guardian)
Почеттино хочет вернуться в "Тоттенхэм", но к этому есть два препятствия: нежелание ПСЖ его отпускать и интерес к Маурисио со стороны "Реала". (Daily Mail)
Как и Трент Александер-Арнольд, Джеймс Уорд-Проуз тоже не попадет в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2020. (Daily Mail)
01.06.2021 18:00
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Последние комментарии:
Одно говно в этой рубрике. Впрочем, как всегда.
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Уорда-Проуза не взять на Евро, вот же дурак Саутгейт. Кем он будет играть в середине поля? Райсом, Филиппсом и не совсем готовым Хэндерсоном? А если из них кто-то травму получит? Хозяин-барин как говорится.
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ливерпул может никем не интересоваться: всё равно им ничего не поможет, - так и останутся на страпоне.
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Прощаем Волшебника??
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Уорд Проуз собирал хвалебные отзывы в первой половине, но после НГ сник вместе со всей командой. А так мог бы стать лакомым кусочком для топов АПЛ.
Коутиньо нам и за 40 млн не нужен. Это уже не тот игрок, к тому же его зарплату в Барселоне платить ему не будут.
Отдайте 30 млн за Буэндиа из Норвича, от этого рискованного трансфера больше толку выйдет. А ещё можно бесплатно подписать Чалханоглу, чем не вариант?
За Берге слишком много просят, его привлекательность так же была в цене, а за такие деньги с учётом отсутствия из-за травмы его никуда не возьмут.
Кейта оставлять, я в него верю.
Зачем нам Барелла? Откуда вдруг интерес к нему?
Хотите очередное итальянское фиаско в АПЛ? Вроде как примеров было достаточно.
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