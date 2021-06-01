"Милан" близок к выкупу Томори

"Милан" приблизился к согласованию постоянного трансфера защитника "Челси" Фикайо Томори.

Вторую половину этого сезона Томори провел в "Милане" на правах аренды, сыграв 17 матчей в Серии А и забив один гол.



23-летний англичанин произвел очень приятное впечатление своей игрой в Италии и помог "россонери" финишировать на втором месте в Серии А.



Арендное соглашение двух клубов предусматривает опцию выкупа за 25 миллионов фунтов, однако "Милан" пытается снизить цену или хотя бы убедить "Челси" разбить обозначенную сумму на несколько платежей, растянутых во времени.



Как бы то ни было, сделка не за горами, и BBC ожидает, что вскоре Томори заключит постоянный контракт с "Миланом".