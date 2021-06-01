"Реал" хочет вернуть Анчелотти
"Реал" сделал главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти своей целью номер один на замену Зинедину Зидану.
В завершившемся сезоне Зидан не выиграл никаких трофеев для "Реала" и, не поладив с президентом клуба Флорентино Пересом, на прошлой неделе подал в отставку.
С назначением в "Реале" связывали Маурисио Почеттино и Антонио Конте, однако Sky Sports называет именно Анчелотти основным претендентом на вакантный пост.
В период с 2013 по 2015 год Карло уже тренировал "Реал", выиграв Лигу Чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
"Ирисок" Анчелотти тренирует с декабря 2019. Прежде итальянец говорил о своих амбициях переехать на новый стадион, к строительству которого сейчас приступает мерсисайдский клуб.
The Independent добавляет, что в Мадриде уверены в возвращении Анчелотти.
01.06.2021 16:00
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Последние комментарии:
анчи в эвертоне это равносильно как на даче
побыл и хватит
пора и домой на нормальную работу
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Из первой команды ливерпуля в третий мадридский? Нах ему это
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Это будет тупость. Сколько можно доверять команду старикам, которые их не строили. ЧТо он может дать нового команде? Нужно доверять молодым перспективным тренерам, способным построить игру. Например Луис Мартинес.
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Карло уже в Реале
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Хамес проклятье Анчи. куда бы первый не пошёл за вторым, везде его увольняют
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