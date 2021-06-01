"Реал" хочет вернуть Анчелотти

"Реал" сделал главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти своей целью номер один на замену Зинедину Зидану.

В завершившемся сезоне Зидан не выиграл никаких трофеев для "Реала" и, не поладив с президентом клуба Флорентино Пересом, на прошлой неделе подал в отставку.



С назначением в "Реале" связывали Маурисио Почеттино и Антонио Конте, однако Sky Sports называет именно Анчелотти основным претендентом на вакантный пост.



В период с 2013 по 2015 год Карло уже тренировал "Реал", выиграв Лигу Чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



"Ирисок" Анчелотти тренирует с декабря 2019. Прежде итальянец говорил о своих амбициях переехать на новый стадион, к строительству которого сейчас приступает мерсисайдский клуб.



The Independent добавляет, что в Мадриде уверены в возвращении Анчелотти.