"Реал" хочет вернуть Анчелотти

Карло Анчелотти "Реал" сделал главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти своей целью номер один на замену Зинедину Зидану.

В завершившемся сезоне Зидан не выиграл никаких трофеев для "Реала" и, не поладив с президентом клуба Флорентино Пересом, на прошлой неделе подал в отставку.

С назначением в "Реале" связывали Маурисио Почеттино и Антонио Конте, однако Sky Sports называет именно Анчелотти основным претендентом на вакантный пост.

В период с 2013 по 2015 год Карло уже тренировал "Реал", выиграв Лигу Чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.

"Ирисок" Анчелотти тренирует с декабря 2019. Прежде итальянец говорил о своих амбициях переехать на новый стадион, к строительству которого сейчас приступает мерсисайдский клуб.

The Independent добавляет, что в Мадриде уверены в возвращении Анчелотти.


Метки Анчелотти, Реал, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 01.06.2021 17:05 # superperez101
    анчи в эвертоне это равносильно как на даче
    побыл и хватит
    пора и домой на нормальную работу

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  2. selta 01.06.2021 16:56 # selta
    Из первой команды ливерпуля в третий мадридский? Нах ему это

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  3. qwerd 01.06.2021 16:44 # qwerd
    Это будет тупость. Сколько можно доверять команду старикам, которые их не строили. ЧТо он может дать нового команде? Нужно доверять молодым перспективным тренерам, способным построить игру. Например Луис Мартинес.

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  4. wajcik 01.06.2021 16:12 # wajcik
    Карло уже в Реале

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  5. alexander-arnold 01.06.2021 16:03 # alexander-arnold
    Хамес проклятье Анчи. куда бы первый не пошёл за вторым, везде его увольняют

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