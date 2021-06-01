Пятеро тренеров номинированы на звание лучшего в Премьер-Лиге в сезоне 2020/21

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и четверо его коллег были номинированы на звание лучшего тренер Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.

Совсем недавно Гвардиола привел "Сити" к третьему титулу за четыре последних года. Также "горожане" одержали дежурную победу в Кубке Лиги и впервые в своей истории достигли финала Лиги Чемпионов.



Конкуренцию Гвардиоле в борьбе за престижную награду составят Оле Гуннар Сульшер, чей "Манчестер Юнайтед" комфортно финишировал вторым и добрался до финала Лиги Европы, Брендан Роджерс, чей "Лестер" слегка не попал в топ-4, компенсировав это первой в истории клуба победой в Кубке Англии, Дэвид Мойес, при котором "Вест Хэм" провел свой второй лучший сезон за все время выступлений в Премьер-Лиге, а также Марсело Бьелса, чей "Лидс" набрал 59 очков и стал самым успешным новичком высшего дивизиона со времен "Ипсвича в 2000/01 (66 очков).



Голосование насчет лучшего тренера проходит на официальном веб-сайте Премьер-Лиге и продлится до четверга, 3 июня.



