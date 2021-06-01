Пятеро тренеров номинированы на звание лучшего в Премьер-Лиге в сезоне 2020/21

Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и четверо его коллег были номинированы на звание лучшего тренер Премьер-Лиги в сезоне 2020/21.

Совсем недавно Гвардиола привел "Сити" к третьему титулу за четыре последних года. Также "горожане" одержали дежурную победу в Кубке Лиги и впервые в своей истории достигли финала Лиги Чемпионов.

Конкуренцию Гвардиоле в борьбе за престижную награду составят Оле Гуннар Сульшер, чей "Манчестер Юнайтед" комфортно финишировал вторым и добрался до финала Лиги Европы, Брендан Роджерс, чей "Лестер" слегка не попал в топ-4, компенсировав это первой в истории клуба победой в Кубке Англии, Дэвид Мойес, при котором "Вест Хэм" провел свой второй лучший сезон за все время выступлений в Премьер-Лиге, а также Марсело Бьелса, чей "Лидс" набрал 59 очков и стал самым успешным новичком высшего дивизиона со времен "Ипсвича в 2000/01 (66 очков).

Голосование насчет лучшего тренера проходит на официальном веб-сайте Премьер-Лиге и продлится до четверга, 3 июня.

Претенденты на звание лучшего тренера Премьер-Лиги в сезоне 2020/21


Метки награды, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 01.06.2021 15:29 # mansoor
    А где Тухель и Клопп)))

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  2. mansoor 01.06.2021 15:27 # mansoor
    Лучший тренер АПЛ это Клопп, любой другой коуч с травмами что было в Ливерпуле не справился бы.

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  3. ensiferum 01.06.2021 15:24 # ensiferum
    Бьелса. Нижняя тройка просто для количества.

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  4. suddenly 01.06.2021 15:11 # suddenly
    За какие заслуги Сульшер тут?

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  5. yamateh 01.06.2021 15:10 # yamateh
    Тут объективно Гвардиола. Возможно Роджерс составил бы конкуренцию финишируй они в топ-4.

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  6. alexander-arnold 01.06.2021 15:08 # alexander-arnold
    А разве уже не вручили награду лучшему тренеру

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  7. j-silver 01.06.2021 15:07 # j-silver
    томас тухель - король апл и всего мира

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  8. true-manc 01.06.2021 15:01 # true-manc
    Только Гвардиола заслужил право называться лучшим!

    КОРОЛЬ!!!

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