Объявлены номинанты на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2020/21

Мохамед Салах и Бруну Фернандеш Премьер-Лига объявила имена восьми игроков, номинированных на звание лучшего в сезоне 2020/21.

Завоевавший титул Премьер-Лиги "Манчестер Сити" представлен в шорт-листе защитником Рубеном Диашем, который недавно был признан Игроком Года по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов, и полузащитником Кевином Де Брюйне.

Естественно, здесь же лучший бомбардир и лучший ассистент дивизиона в лице нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Манчестер Юнайтед" делегировал Бруну Фернандеша, "Ливерпуль" — Мохамеда Салаха, "Челси" — Мейсона Маунта, "Вест Хэм" — Томаша Соучека, "Астон Вилла" — Джека Грилиша.

Помочь определить лучшего игрока завершившегося сезона Премьер-Лига предлагает с помощью голосования на веб-сайте EA Sports.

Голосование продлится до четверга, 3 июня. Голоса фанатов затем будут сложены с голосами 20 капитанов клубов Премьер-Лиги и комиссии футбольных экспертов.

Претенденты на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2020/21


Метки награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 01.06.2021 15:29 # chelsiukpro
    Накуя сюда распиареного Дияша всунули? Он же защитник... среди атакующих. Тогда где Канте?

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  2. j-silver 01.06.2021 15:07 # j-silver
    нголо конте - король апл и всего мира

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  3. true-manc 01.06.2021 14:52 # true-manc
    1. Диаш!

    КОРОЛЬ!!!

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  4. manutd-20champ 01.06.2021 14:50 # manutd-20champ
    Кейн, который в одни ноги затащил петушиную помойку в ЛЕ.

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  5. yamateh 01.06.2021 14:43 # yamateh
    Диаш либо Кейн.

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  6. alexander-arnold 01.06.2021 14:24 # alexander-arnold
    1. Салах
    2. Салах
    3. Салах
    4. Салах

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  7. man-style 01.06.2021 14:11 # man-style
    1 Диаш
    2 Бруно
    3 Кейн
    4 КДБ
    5 Грилиш

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  8. arhangel777 01.06.2021 14:02 # arhangel777
    Диаш без сомнения топарь!
    C’mon City!!!

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