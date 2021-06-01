Объявлены номинанты на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2020/21
Премьер-Лига объявила имена восьми игроков, номинированных на звание лучшего в сезоне 2020/21.
Завоевавший титул Премьер-Лиги "Манчестер Сити" представлен в шорт-листе защитником Рубеном Диашем, который недавно был признан Игроком Года по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов, и полузащитником Кевином Де Брюйне.
Естественно, здесь же лучший бомбардир и лучший ассистент дивизиона в лице нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
"Манчестер Юнайтед" делегировал Бруну Фернандеша, "Ливерпуль" — Мохамеда Салаха, "Челси" — Мейсона Маунта, "Вест Хэм" — Томаша Соучека, "Астон Вилла" — Джека Грилиша.
Помочь определить лучшего игрока завершившегося сезона Премьер-Лига предлагает с помощью голосования на веб-сайте EA Sports.
Голосование продлится до четверга, 3 июня. Голоса фанатов затем будут сложены с голосами 20 капитанов клубов Премьер-Лиги и комиссии футбольных экспертов.
01.06.2021 14:00
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Накуя сюда распиареного Дияша всунули? Он же защитник... среди атакующих. Тогда где Канте?
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нголо конте - король апл и всего мира
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1. Диаш!
КОРОЛЬ!!!
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Кейн, который в одни ноги затащил петушиную помойку в ЛЕ.
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Диаш либо Кейн.
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1. Салах
2. Салах
3. Салах
4. Салах
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1 Диаш
2 Бруно
3 Кейн
4 КДБ
5 Грилиш
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Диаш без сомнения топарь!
C’mon City!!!
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