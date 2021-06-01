Объявлены номинанты на звание лучшего игрока Премьер-Лиги в сезоне 2020/21

Премьер-Лига объявила имена восьми игроков, номинированных на звание лучшего в сезоне 2020/21.

Завоевавший титул Премьер-Лиги "Манчестер Сити" представлен в шорт-листе защитником Рубеном Диашем, который недавно был признан Игроком Года по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов, и полузащитником Кевином Де Брюйне.



Естественно, здесь же лучший бомбардир и лучший ассистент дивизиона в лице нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.



"Манчестер Юнайтед" делегировал Бруну Фернандеша, "Ливерпуль" — Мохамеда Салаха, "Челси" — Мейсона Маунта, "Вест Хэм" — Томаша Соучека, "Астон Вилла" — Джека Грилиша.



Помочь определить лучшего игрока завершившегося сезона Премьер-Лига предлагает с помощью голосования на веб-сайте EA Sports.



Голосование продлится до четверга, 3 июня. Голоса фанатов затем будут сложены с голосами 20 капитанов клубов Премьер-Лиги и комиссии футбольных экспертов.



