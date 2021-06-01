Гринвуд пропустит Евро-2020

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд не примет участия в Евро-2020 за сборную Англии по причине травмы.

19-летний Гринвуд в великолепной форме завершил этот сезон, забив шесть голов в восьми последних матчах Премьер-Лиги, и имел прекрасные шансы попасть в окончательную заявку англичан на Евро-2020.



Однако сегодня, в день оглашения окончательной заявки англичан, было объявлено, что вместо выступлений за сборную Мейсон сосредоточится на восстановлении после травмы, которая тревожит его уже несколько месяцев, но характер которой не раскрывается.



"Дополнительные матчи не пошли бы Мейсону на пользу, поэтому он останется в "Манчестер Юнайтед", чтобы восстановиться и подготовиться к началу предсезонного периода", — говорится в заявлении "красных дьяволов".