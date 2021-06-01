Эрик Гарсия вернулся в "Барселону"

Эрик Гарсия Защитник Эрик Гарсия последовал примеру нападающего Серхио Агуэро, сменив "Манчестер Сити" на "Барселону".

Лишь накануне "Барселона" объявил о согласовании с Агуэро двухлетнего контракта с отступными в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).

Как и Серхио, Гарсия переходит в каталонский клуб в качестве свободного агента. Однако контракт Эрика рассчитан на пять лет и предусматривает отступные в 400 млн. евро (345 млн. фунтов).

20-летний испанец является воспитанником академии "Барселоны", откуда он отправился в "Сити" в 2017 году. В Манчестере Эрик дорос до первой команды, но еще прошлым летом отказался от новой сделки, решив вернуться в родной клуб.

В октябре 2020 "Барселона" предложила 15.4 млн. фунтов плюс бонусы за своего воспитанника, но тогда "Сити" ответил отказом и потребовал 20 млн. фунтов, а теперь теряет защитника безо всякой компенсации.

Добавим, в этом сезоне Гарсия сыграл 12 матчей за "горожан", включая лишь три в стартовом составе.


Метки Барселона, Гарсия, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2021 12:00

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  1. kazakh12 01.06.2021 12:43 # kazakh12
    Все бегут от неудачников, личных сучегг Тухеля

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  2. frisby 01.06.2021 12:38 # frisby
    возвращается в родные пенаты из бестрофейного жёлтого мончистера

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  3. portsmouth08 01.06.2021 12:30 # portsmouth08
    Все игроки бензоколонки осознают никчёмность этого клуба. Только деньги их держат там.

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  4. mansoor 01.06.2021 12:17 # mansoor
    На повышение как Куни Агуер

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  5. van-dijk 01.06.2021 12:13 # van-dijk
    На повышение ушёл.

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  6. jabajaba 01.06.2021 12:13 # jabajaba
    правильно зачем ему эта помойка которая даже лч не может выиграть

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  7. alexander-arnold 01.06.2021 12:05 # alexander-arnold
    легенды бегут с корабля

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  8. kler 01.06.2021 12:04 # kler
    скатертью дорога

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