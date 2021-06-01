Эрик Гарсия вернулся в "Барселону"

Защитник Эрик Гарсия последовал примеру нападающего Серхио Агуэро, сменив "Манчестер Сити" на "Барселону".

Лишь накануне "Барселона" объявил о согласовании с Агуэро двухлетнего контракта с отступными в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).



Как и Серхио, Гарсия переходит в каталонский клуб в качестве свободного агента. Однако контракт Эрика рассчитан на пять лет и предусматривает отступные в 400 млн. евро (345 млн. фунтов).



20-летний испанец является воспитанником академии "Барселоны", откуда он отправился в "Сити" в 2017 году. В Манчестере Эрик дорос до первой команды, но еще прошлым летом отказался от новой сделки, решив вернуться в родной клуб.



В октябре 2020 "Барселона" предложила 15.4 млн. фунтов плюс бонусы за своего воспитанника, но тогда "Сити" ответил отказом и потребовал 20 млн. фунтов, а теперь теряет защитника безо всякой компенсации.



Добавим, в этом сезоне Гарсия сыграл 12 матчей за "горожан", включая лишь три в стартовом составе.