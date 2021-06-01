Абрахэм готовится уйти из "Челси"
Нападающий Тэмми Абрахэм смирился с тем, что у него нет будущего в "Челси", и готовится покинуть родной клуб.
Как и в недавнем финале Кубка Англии против "Лестера", в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в минувшую субботу Абрахэм тоже остался совершенно вне игры.
Имея возможность назвать сразу 12 запасных в Порту, главный тренер "синих" Томас Тухель посадил на лавку сразу обоих резервных голкиперов, но только не Абрахэма.
Если прежде и оставались какие-либо сомнения, то теперь для Тэмми стало окончательно понятно, что Тухель не рассчитывает на него — особенно с учетом планов купить нападающего вроде Ромелу Лукаку.
Теперь 23-летний англичанин готовится к смене клуба, а "Челси" надеется выручить 40-45 миллионов фунтов за своего воспитанника.
Среди претендентов на Абрахэма значатся "Вест Хэм", "Лестер" и "Астон Вилла".
01.06.2021 11:00
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Последние комментарии:
Щольси кладбище талантов
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Понятно что деревянный, но Тухель даже на замену в проходных матчах его не выпускал. хз что не так с Тэмми. Если за 45 спихнут, будет более чем норм норм
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Пишут горбатый физрук пытался слить Канте любой ценой...ибо не хотел что бы тот стал легендой круче него. Но у Канте крыша оказалась железобетон! И имя этой крыше вера в Аллаха!
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