Абрахэм готовится уйти из "Челси"

Нападающий Тэмми Абрахэм смирился с тем, что у него нет будущего в "Челси", и готовится покинуть родной клуб.

Как и в недавнем финале Кубка Англии против "Лестера", в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" в минувшую субботу Абрахэм тоже остался совершенно вне игры.



Имея возможность назвать сразу 12 запасных в Порту, главный тренер "синих" Томас Тухель посадил на лавку сразу обоих резервных голкиперов, но только не Абрахэма.



Если прежде и оставались какие-либо сомнения, то теперь для Тэмми стало окончательно понятно, что Тухель не рассчитывает на него — особенно с учетом планов купить нападающего вроде Ромелу Лукаку.



Теперь 23-летний англичанин готовится к смене клуба, а "Челси" надеется выручить 40-45 миллионов фунтов за своего воспитанника.



Среди претендентов на Абрахэма значатся "Вест Хэм", "Лестер" и "Астон Вилла".