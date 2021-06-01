В Премьер-Лиге может появиться первый иностранный рефери

Австралиец Джарред Джиллетт может стать первым иностранным рефери в Премьер-Лиге.

В преддверии нового сезона возглавляемый Майком Райли судейский корпус (Professional Game Match Officials Board) собирается расширить штат арбитров, которым доверено обслуживать матчи высшего английского дивизиона.



Как стало известно Daily Mail, PGMOL рассматривает кандидатуры пяти арбитров, которые в сезоне 2020/21 трудились на матчах Футбольной Лиги.



Одним из этих пяти является 34-летий Джиллетт, который переехал в Англию в 2019 году, чтобы стать постдокторантом в Ливерпульском университете имени Джона Мурса и исследовать детский церебральный паралич, но вскоре вернулся к судейской работе, в которой добился значительных успехов на родине в Австралии.



Добавим, что в конце этого сезона судейский свисток на гвоздь повесил 49-летний Ли Мейсон, который, правда, не уходит из профессии, а становится первым для PGMOL арбитром исключительно с функциями видеоассистента.