"Сити" обратился насчет Серджи Роберто

Серджи Роберто "Манчестер Сити" обратился насчет покупки крайнего защитника "Барселоны" Серджи Роберто.

"Сити" пытался заполучить Роберто еще прошлым летом, но тогда Серджи не проявил интереса к переезду в Англию. На сей раз игрок и его клуб гораздо больше открыты к трансферу.

Сейчас Роберто готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту с "Барселоной", а договориться о продлении сотрудничества пока не удалось.

Приоритет Серджи — остаться на "Ноу Камп", но не любой ценой. 29-летний испанец будет готов к смене клуба, если "Барселона" не удовлетворит его запросы.

Как утверждает каталонское издание Sport, недавно "Сити" вновь обозначил свой интерес к Роберто, но пока ожидает, как будет развиваться ситуация с согласованием нового контракта игрока.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола считает, что Роберто — со своим опытом, профессионализмом и универсализмом — стал бы ценным дополнением к его команде.

Sport добавляет, что со стороны "Барселоны" существует встречный интерес к защитнику "Сити" Эмерику Лапорту, но тот стоит гораздо дороже.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Роберто

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 01.06.2021 09:21 # alexomck
    цз Барсе нужны, один щегол из Сити проблем не решит.

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  2. mansoor 01.06.2021 09:10 # mansoor
    Вроде же у него пожизненный контракт

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  3. alexander-arnold 01.06.2021 09:00 # alexander-arnold
    50 млн и по рукам!

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