"Сити" обратился насчет Серджи Роберто

"Манчестер Сити" обратился насчет покупки крайнего защитника "Барселоны" Серджи Роберто.

"Сити" пытался заполучить Роберто еще прошлым летом, но тогда Серджи не проявил интереса к переезду в Англию. На сей раз игрок и его клуб гораздо больше открыты к трансферу.



Сейчас Роберто готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту с "Барселоной", а договориться о продлении сотрудничества пока не удалось.



Приоритет Серджи — остаться на "Ноу Камп", но не любой ценой. 29-летний испанец будет готов к смене клуба, если "Барселона" не удовлетворит его запросы.



Как утверждает каталонское издание Sport, недавно "Сити" вновь обозначил свой интерес к Роберто, но пока ожидает, как будет развиваться ситуация с согласованием нового контракта игрока.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола считает, что Роберто — со своим опытом, профессионализмом и универсализмом — стал бы ценным дополнением к его команде.



Sport добавляет, что со стороны "Барселоны" существует встречный интерес к защитнику "Сити" Эмерику Лапорту, но тот стоит гораздо дороже.