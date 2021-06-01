"Сити" обратился насчет Серджи Роберто
"Манчестер Сити" обратился насчет покупки крайнего защитника "Барселоны" Серджи Роберто.
"Сити" пытался заполучить Роберто еще прошлым летом, но тогда Серджи не проявил интереса к переезду в Англию. На сей раз игрок и его клуб гораздо больше открыты к трансферу.
Сейчас Роберто готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту с "Барселоной", а договориться о продлении сотрудничества пока не удалось.
Приоритет Серджи — остаться на "Ноу Камп", но не любой ценой. 29-летний испанец будет готов к смене клуба, если "Барселона" не удовлетворит его запросы.
Как утверждает каталонское издание Sport, недавно "Сити" вновь обозначил свой интерес к Роберто, но пока ожидает, как будет развиваться ситуация с согласованием нового контракта игрока.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола считает, что Роберто — со своим опытом, профессионализмом и универсализмом — стал бы ценным дополнением к его команде.
Sport добавляет, что со стороны "Барселоны" существует встречный интерес к защитнику "Сити" Эмерику Лапорту, но тот стоит гораздо дороже.
01.06.2021 09:00
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цз Барсе нужны, один щегол из Сити проблем не решит.
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Вроде же у него пожизненный контракт
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50 млн и по рукам!
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