"Сити" готов обменять Стерлинга и Жезуса на Кейна

"Манчестер Сити" готов предложить вингера Рахима Стерлинга и нападающего Габриэля Жезуса в обмен на бомбардира "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Кейн считается целью номер один "Сити" на летнее трансферное окно, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви оценивает свою главную звезду в 150 миллионов фунтов.



Чтобы потянуть такого рода трансфер, "горожанам" потребовалось бы продать некоторых из своих игроков, что непросто, учитывая колоссальные финансовые проблемы европейских клубов.



Выходом из ситуации может стать обмен, причем "Сити" с одобрения Хосепа Гвардиолы готов отдать за 27-летнего Кейна не одного, а сразу двух своих игроков в лице Стерлинга и Жезуса.



В этом сезоне Рахим перестал прогрессировать и проходить в стартовый состав "Сити", забив лишь 15 голов во всех соревнованиях. А Габриэль так и не смог стать основным нападающим команды, несмотря на длительное отсутствие с травмами Серхио Агуэро.



Однако виды на Стерлинга также имеет "Арсенал", где Рахим в свое время побывал на просмотре юниором. "Канониры" готовы освободить для экс-игрока "Ливерпуля" и КПР место в составе и в зарплатной ведомости, избавившись от Виллиана.