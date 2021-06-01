"Сити" готов обменять Стерлинга и Жезуса на Кейна

Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" готов предложить вингера Рахима Стерлинга и нападающего Габриэля Жезуса в обмен на бомбардира "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Кейн считается целью номер один "Сити" на летнее трансферное окно, однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви оценивает свою главную звезду в 150 миллионов фунтов.

Чтобы потянуть такого рода трансфер, "горожанам" потребовалось бы продать некоторых из своих игроков, что непросто, учитывая колоссальные финансовые проблемы европейских клубов.

Выходом из ситуации может стать обмен, причем "Сити" с одобрения Хосепа Гвардиолы готов отдать за 27-летнего Кейна не одного, а сразу двух своих игроков в лице Стерлинга и Жезуса.

В этом сезоне Рахим перестал прогрессировать и проходить в стартовый состав "Сити", забив лишь 15 голов во всех соревнованиях. А Габриэль так и не смог стать основным нападающим команды, несмотря на длительное отсутствие с травмами Серхио Агуэро.

Однако виды на Стерлинга также имеет "Арсенал", где Рахим в свое время побывал на просмотре юниором. "Канониры" готовы освободить для экс-игрока "Ливерпуля" и КПР место в составе и в зарплатной ведомости, избавившись от Виллиана.


Метки Жезус, Кейн, Манчестер Сити, Стерлинг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2021 08:00

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  1. alexomck 01.06.2021 09:18 # alexomck
    Чем им Леви будет платить? Где источник?

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  2. apl-nash 01.06.2021 08:56 # apl-nash
    Sterling, Sterling what the score?

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  3. easports 01.06.2021 08:55 # easports
    Стерлинга в Арсенал неплохо было бы.

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  4. mansoor 01.06.2021 08:49 # mansoor
    Когда-то Пеп говорил что Рахим и Жезус будущее Сити. Шарлатан

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  5. alexander-arnold 01.06.2021 08:03 # alexander-arnold
    обменять двух победителей, пусть хоть и негров, на 1 бестрофейника это просто гениально

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