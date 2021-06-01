Агуэро уверен, что ушел на повышение

Нападающий Серхио Агуэро уверен, что он ушел на повышение, сменив "Манчестер Сити" на "Барселону".

Спустя 48 часов после поражения с "Сити" в финале Лиги Чемпионов от "Челси" Агуэро присоединился к "Барселоне", согласовав двухлетний контракт.



32-летний аргентинец совершенно не чувствует, что приехал на "Ноу Камп" доигрывать свою карьеру в спокойной обстановке.



"Все мы знаем, что "Барса" — лучший клуб в мире. Думаю, я принял отличное решение, и я надеюсь быть полезным для команды".



"Конечно, это шаг вперед в моей карьере. Я очень счастлив и надеюсь помочь команде выиграть трофеи".



"Прежде всего я хочу играть и быть полезным для команды, а если команда будет выступать хорошо, то я буду счастлив. Я всегда лишь стараюсь помогать команде и достигать конца сезона с шансами на трофеи".



"Я хочу обнять всех болельщиков. Я буду стараться изо всех сил и надеюсь, фанаты получат удовольствие от моего футбола".



"Я изменился. Я прибыл в Европу, присоединившись к "Атлетико", когда мне было 18 лет. Я многому научился с тех пор. Я поиграл за "Сити" в Премьер-Лиге. Теперь я изменил свой стиль игры, но у меня есть представление, где я смогу играть, и я постараюсь помогать партнерам по команде своим опытом", — цитирует Агуэро Manchester Evening News.



Также Серхио дал понять, что у "Челси", куда его активно сватали ранее весной, не было шансов его заполучить.



"Я согласился на переход в "Барселону" без колебаний. Я не хотел разговаривать ни с кем другим, кроме "Барсы".



"Когда мы выиграли Премьер-Лигу, Гвардиола сказал мне: "Ты отправишься в лучшую команду в мире".



"Будучи мальчишкой, я сказал себе, что однажды они меня заметят, и вот я здесь", — добавил Агуэро.