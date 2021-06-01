Агуэро уверен, что ушел на повышение

Серхио Агуэро Нападающий Серхио Агуэро уверен, что он ушел на повышение, сменив "Манчестер Сити" на "Барселону".

Спустя 48 часов после поражения с "Сити" в финале Лиги Чемпионов от "Челси" Агуэро присоединился к "Барселоне", согласовав двухлетний контракт.

32-летний аргентинец совершенно не чувствует, что приехал на "Ноу Камп" доигрывать свою карьеру в спокойной обстановке.

"Все мы знаем, что "Барса" — лучший клуб в мире. Думаю, я принял отличное решение, и я надеюсь быть полезным для команды".

"Конечно, это шаг вперед в моей карьере. Я очень счастлив и надеюсь помочь команде выиграть трофеи".

"Прежде всего я хочу играть и быть полезным для команды, а если команда будет выступать хорошо, то я буду счастлив. Я всегда лишь стараюсь помогать команде и достигать конца сезона с шансами на трофеи".

"Я хочу обнять всех болельщиков. Я буду стараться изо всех сил и надеюсь, фанаты получат удовольствие от моего футбола".

"Я изменился. Я прибыл в Европу, присоединившись к "Атлетико", когда мне было 18 лет. Я многому научился с тех пор. Я поиграл за "Сити" в Премьер-Лиге. Теперь я изменил свой стиль игры, но у меня есть представление, где я смогу играть, и я постараюсь помогать партнерам по команде своим опытом", — цитирует Агуэро Manchester Evening News.

Также Серхио дал понять, что у "Челси", куда его активно сватали ранее весной, не было шансов его заполучить.

"Я согласился на переход в "Барселону" без колебаний. Я не хотел разговаривать ни с кем другим, кроме "Барсы".

"Когда мы выиграли Премьер-Лигу, Гвардиола сказал мне: "Ты отправишься в лучшую команду в мире".

"Будучи мальчишкой, я сказал себе, что однажды они меня заметят, и вот я здесь", — добавил Агуэро.


Метки Агуэро, Барселона, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2021 07:00

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  1. moneymaker 01.06.2021 07:51 # moneymaker
    Это правда

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  2. alexander-arnold 01.06.2021 07:38 # alexander-arnold
    Не прошло и 1 дня))

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  3. john-jones 01.06.2021 07:25 # john-jones
    Вот вам и легенда клуба, наглядно...

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  4. bmw-e34 01.06.2021 07:23 # bmw-e34
    "Когда мы выиграли Премьер-Лигу, Гвардиола сказал мне: "Ты отправишься в лучшую команду в мире".


    Источник: http://fapl.ru/posts/86246/

    Норм в два стручка поссали на кукареков .

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  5. weorlfc 01.06.2021 07:04 # weorlfc
    Насал в бензобак

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  6. electric 01.06.2021 07:02 # electric
    Ахахахаха
    БАРОНЕССА!!!

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