Итоги сезона Премьер-Лиги 2020/21. Нижняя половина

Сезон Премьер-Лиги 2020/21 завершен. Традиционно начинаем подводить итоги чемпионата с нижней части турнирной таблицы — с команд, занявших места с 20-го по 11-е.





ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Дэвид Макголдрик — 8

Лучший ассистент: Флэк, Лундстрем, Болдок — по 2

Лучший игрок: Дэвид Макголдрик

Разочарование: Райан Брюстер

Открытие: нет



Ожидания



Ожидалось, что "Шеффилд" ждет тяжелый сезон. Уже во втором круге предыдущего чемпионата, когда спал кураж "клинков", а постоянные обитатели Премьер-Лиги немного изучили команду Криса Уайлдера, было заметно, что "Юнайтед" все тяжелее даются голы и набранные очки. Летом клуб прилично вложился в молодого форварда "Ливерпуля" Райана Брюстера, посчитав, что важно заполучить этого игрока на постоянной основе, а не на правах аренды. Также "кликнкам" пришлось потратиться на нового голкипера, коим стал Аарон Рамсдейл, и выкупать контракт норвежца Сандера Берге у "Генка".



Сезон



В итоге, синдром второго сезона накрыл "Шеффилд" с головой, а ни один из дорогостоящих трансферов не оправдал себя. Самым сильным игроком команды во время ее подъема наверх и закрепления там был арендованный у "Манчестер Юнайтед" голкипер Дин Хендерсон, но приобретенный в вылетевшем "Борнмуте" Аарон Рамсдейл и близко не сумел заменить его, хоть и обошелся клубу в приличную сумму — 18.5 млн. фунтов. Но если Рамсдейл просто не выручал так, как это делал Хендерсон, и надежность у своих ворот все же сохранялась на должном уровне, то в атаке случился настоящий кризис. Команда Уайлдера с трудом создавала моменты и не демонстрировала убийственной реализации, свойственной ей ранее, что и привело к катастрофическим проблемам с забитыми голами. Лучшим бомбардиром клуба стал ветеран Макголдрик, а Брюстер вместе с Макберни и Берком провалили сезон. Проблема была не только в нападающих — "Шеффилд" со скрипом создавал моменты, а среди атакующих полузащитников не нашлось ни одного более-менее продуктивного ассистента для форвардов.



Оценка



Плохо. В целом, даже с летним усилением, состав "Шеффилда" все еще оставался одним из слабейших в лиге^ и чудо имени первого сезона после возвращения в элиту не должно было вводить в заблуждение. "Клинки" не смогли ничем удивить Премьер-Лигу во втором сезоне пребывания в ней, а в таком случае новички часто проваливаются, что случилось и с "Шеффилдом". Вылет не будет катастрофой для клуба, который разумно распоряжался деньгами, но очень жаль, что команду покинул Крис Уайлдер — специалист, который был на своем месте на "Брамалл Лэйн".



ВЕСТ БРОМВИЧ АЛЬБИОН



Лучший бомбардир: Матеус Перейра — 11

Лучший ассистент: Матеус Перейра — 6

Лучший игрок: Матеус Перейра

Разочарование: Грейди Диангана

Открытие: Конор Галлахер



Ожидания



"Вест Бромвич" — команда-лифт английского футбола, регулярно курсирующая между Чемпионшипом и Премьер-Лигой и сохраняющая рекорд по количеству повышение в элиту вместе с "Норвичем". Славен Билич сумел выполнить задачу по повышению в Премьер-Лигу, но нельзя было сказать, что "дрозды" вернулись командой более сильной чем та, которая вылетала в Чемпионшип. Потому ожидалось, что "Вест Бромвич" будет сражаться за выживание и в процессе сменит менеджера — на более опытного и успешного в плане борьбы за выживание.



Сезон



Так как на рынке труда без работы находился лучший специалист по спасению утопающих, руководство "Вест Бромвича", казалось, ожидало провального старта от Билича, чтобы как можно быстрее заменить его на Сэма Эллардайса. Когда Большой Сэм был назначен, в "Вест Бромвиче" откровенно признали, что спешили его позвать, чтобы конкуренты не смогли опередить "дроздов". Возможно, менеджменту "Вест Бромвича" стоило быть еще более прагматичным и рациональным и назначить Эллардайса прошлым летом — тогда у него было бы чуть больше времени для настройки команды, которая таки стала конкурентоспособной в Премьер-Лиге во втором круге, но сохранить прописку все же не смогла. Безусловно, запомнились 2:5 на поле "Челси" с последующим выносом "Саутгемптона", но импульсом для прорыва эти результаты не стали. Во многом — по причине слабой реализации моментов, которые стали во втором круге появляться у "дроздов" регулярно в большом количестве. Ставка на Мбайе Дианье в атаке не оправдала себя — сенегалец легко находил голевые моменты, но оказался слишком бестолковым и тактически безграмотным, чтобы реализовать хотя бы треть своих шансов. Кажется, он даже не совсем понимал, как работает правило офсайда, но в трудолюбии и целеустремленности ему не откажешь.



Оценка



Удовлетворительно. Из всех вылетающих команд "Вест Бромвич" выглядит самым сильным и отлаженным механизмом, который легко сможет вернуться обратно. Вопрос лишь в том, кому будет доверена эта задача, потому что Эллардайс уже объявил о своем решении покинуть клуб.



ФУЛХЭМ



Лучший бомбардир: Бобби Рид — 5

Лучший ассистент: Адемола Лукман — 4

Лучший игрок: Андре-Франк Замбо-Ангисса

Разочарование: Рубен Лофтус-Чик

Открытие: Джош Майя



Ожидания



"Фулхэм" пробился в Премьер-Лигу как победитель плей-офф Чемпионшипа, и по правде говоря, эта команда не выглядела сильнее других конкурентов, а просто оказалась чуть удачливее. Руководство "дачников" не было готово вкладывать в усиление значительные средства, потому "Фулхэм" во многом по составу был той командой, что вылетала из Премьер-Лиги ранее. Соответственно и задачи перед "дачниками" стояли те же — постараться зацепиться за место в элите при минимальных вложениях.



Сезон



По игре "Фулхэм" не выглядел так же безнадежно, как "Шеффилд Юнайтед", но у команды Скотта Паркера возникли такие же проблемы с результативностью, как и у "клинков". Впрочем, здесь уже дело было не в отсутствии моментов, а именно в слабой эффективности атакующих действий "Фулхэма". Команда Паркера была одной из лучших по части успешных индивидуальных действий, а Адемола Лукман и Андре-Франк Замбо-Ангисса являлись одними из лучших дриблеров лиги, но доставка мяча в сетку у "дачников" работала не идеально. И именно это — основная причина того, что "Фулхэм" за весь чемпионат только дважды выбрался из зоны вылета, хоть и постоянно пребывал на расстоянии вытянутой руки от спасительного 17-го места.



Оценка



Плохо. Из всех троих новичков Премьер-Лиги "Фулхэм" оказался тем клубом, который наиболее бездарно и бестолково провел время в элите. Команда возвращается в Чемпионшип с тем же составом, который повышался в классе, но с большой вероятностью — без менеджера, который, сложилось такое впечатление, все это время "продавал" себя. Какие-то идеи Паркера действительно были интересными, а игра его команды не выглядела блекло, но характер этого "Фулхэма" — это "Арсенал" на "минималках". "Дачники" качественно и красиво работали с мячом, были сильны на флангах, но без забитых голов все это — никому не нужные "выкрутасы".



БЕРНЛИ



Лучший бомбардир: Крис Вуд — 12

Лучший ассистент: Дуайт Макнил — 5

Лучший игрок: Джеймс Тарковски

Разочарование: Джей Родригес

Открытие: Джош Браунхилл



Ожидания



Состав "Бернли" летом практически не изменился, как не изменились и задачи команды в Премьер-Лиге: постараться сохранить прописку в элите наиболее спокойным способом, не задерживаясь в зоне вылета надолго, а в идеале — не попадая туда вовсе. Основная проблема в преддверии нового сезона заключалась в том, что состав "Бернли" не становился моложе, но критическую черту лидеры "кларетовых" в своей карьере еще не пересекли, как минимум — в большинстве своем.



Сезон



Опасения оправдались в значительной мере — многие из лидеров "Бернли" сыграли в этом сезоне ниже своих возможностей, по причине травм и неизбежного старения. Не были столь же эффективны, как ранее, Джей Родригес и Эшли Барнс, пропустили значительные отрезки сезона из-за повреждений Джек Корк и Йоханн Берг Гудмундссон, совсем уж сдали Фил Бардсли и Эрик Питерс. Большая удача "Бернли" в том, что стабильны были центральные защитники Джеймс Тарковски и Бен Ми, голкипер Ник Поуп, опорник Эшли Вествуд, а Крис Вуд забил свою привычную норму мячей. Каких-то молодых игроков Дайчу раскрыть не удалось, а Дуайт Макнил остановился в своем прогрессе и сейчас уже не выглядит игроком однозначно готовым к переходу в топ-клуб.



Оценка



Удовлетворительно. Но в целом, "Бернли" провел спокойный сезон — в зону вылета попал всего раз, покинул ее сразу же и на протяжении всей турнирной дистанции находился на достаточно безопасном расстоянии от тройки аутсайдеров. Впрочем, есть ощущение, что, если бы в этом сезоне не оказалось трех столь очевидно слабейших команд, у "Бернли" возникли бы проблемы. "Кларетовые" нуждаются в обновлении состава, а если летом потеряют Тарковски, то станут реальным претендентом на вылет в следующем сезоне.



БРАЙТОН



Лучший бомбардир: Нил Мопе — 8

Лучший ассистент: Паскаль Гросс — 8

Лучший игрок: Льюис Данк

Разочарование: Дэви Проппер

Открытие: Роберт Санчес



Ожидания



От "Брайтона" можно было ждать прогресса в новом сезоне и попытки приблизиться к топ-10. Грэм Поттер неплохо проявил себя в первой кампании на новом уровне и показал, что у него есть способность создавать условия для прогресса команды и отдельных игроков. Также практически во всех линиях у "Брайтона" были игроки, способные прибавить — не зря, к многим из них присматривались большие клубы, но руководству "чаек" удалось удержать Льюиса Данка, Бена Уайта, Ива Биссума и Тарика Лэмпти — свои самые ценные кадровые "активы".



Сезон



Неожиданностью было лишь то, что посреди сезона ушел на скамейку "Арсенала" основной голкипер Мэт Райан, но заменивший его Роберт Санчес оказался вполне квалифицированным вратарем. "Брайтон" провел сезон неровно и значительного прогресса, отраженного в итоговом месте команды в турнирной таблице, мы не увидели. Но все же "Брайтон" был как раз той командой, которая своей игрой заслуживала много большего, и невезение слишком часто сопровождало "чаек" в этом сезоне — аномально часто. Об угрозе вылета речь не шла, так как "Брайтон" выдал хороший отрезок в январе-феврале в виде шестиматчевой беспроигрышной серии, в ходе которой пропустил всего один раз, обыграв "Ливерпуль", "Лидс" и "Тоттенхэм".



Оценка



Хорошо. "Брайтон" действительно заслуживал большего, и команду с ее менеджером Грэмом Поттером стоит похвалить за то, что, столкнувшись с невезением, "чайки" продолжили гнуть свою линию, искать баланс в игре и стараться думать об атаке с любым соперником. Голы давались "Брайтону" не без труда, но у своих ворот во втором круге у "Брайтона" был полный порядок, а полузащита регулярно создавала моменты даже в матчах с сильными противниками. В ряде игр этого сезона "Брайтон" выглядел командой, способной на многое, и на этом фундаменте Грэм Поттер вполне может выстроить команду, которая приятно удивит уже в скором времени.



САУТГЕМПТОН



Лучший бомбардир: Дэнни Ингс — 12

Лучший ассистент: Джеймс Уорд-Проуз — 7

Лучший игрок: Джеймс Уорд-Проуз

Разочарование: Алекс Маккарти

Открытие: Кайл Уолкер-Питерс



Ожидания



"Саутгемптон" уже довольно длительное время работал с Ральфом Хазенхюттлем, чтобы ждать от команды хорошего результата. Сбалансированная и сыгранная команда с современным и прогрессивным тренером, стабильно забивающим форвардом, тактически грамотная и управляемая, могла побороться за еврокубки в сезоне 2020/21. Потеря датского опорника Хойберга могла стать проблемой для "святых", но в то же время они сумели летом усилить другие позиции за счет правого защитника "Тоттенхэма" Уолкер-Питерса и вернувшегося в родную гавань Тео Уолкотта.



Сезон



Сезон "Саутгемптон" начал весьма недурственно и некоторое время даже находился в зоне Лиги Чемпионов. Особенно хорош был отрезок из семи матчей после двух поражений на старте, когда "святые" не проиграли ни разу и набрали 17 очков из 21 возможного. Да, во многом это было связано с удачным календарем на старте, но вскоре "Саутгемптон" сумел добыть и первую громкую победу, обыграв на своем поле "Ливерпуль". Увы, но как раз после той январской победы над чемпионом и началась серия, которая вернула "святых" на привычные позиции в середине таблицы — шесть поражений кряду, восемь — в девяти матчах, при одной ничьей, традиционный уже мегапозор (на сей раз от "Манчестер Юнайтед" — 9:0), и мечты о еврокубках можно было оставить. Дальше "Саутгемптон" довольно спокойно завершил сезон, не опускаясь ниже 15-го места, но осадочек у болельщиков остался — во втором круге команда играла как претендент на вылет.



Оценка



Удовлетворительно. Но все же — первый круг "святым" удался на славу, и они смогли продемонстрировать свой высокий потенциал и способность прогрессировать с Хазенхюттлем. Традиционно уже "святым" не удалось избежать спада, но при австрийце команда сильно зависима от физической формы, и пока что ему не удалось ни разу правильно распределить силы на всю дистанцию. Но то, что при Ральфе команда является управляемой и тактически грамотной, — факт, как и то, что у этого "Саутгемптона" есть простор для роста.



КРИСТАЛ ПЭЛАС



Лучший бомбардир: Уилфрид Заха — 11

Лучший ассистент: Эберечи Эзе — 5

Лучший игрок: Уилфрид Заха

Разочарование: Мичи Батшуайи

Открытие: Тайрик Митчелл



Ожидания



От "Кристал Пэласа" уже традиционно не ждут ничего выдающегося, но и не записывают команду в число аутсайдеров. С Роем Ходжсоном "орлы" не могли вылететь, но и финишировать в топ-10 в своем нынешнем составе эта команда вряд ли была способна. Ожидалось, что матчи с "Пэлас" будут сложными для всех грандов, так как при Ходжсоне эта команда регулярно отбирает очки у представителей топ-6, но особой зрелищностью игра "Пэлас" изобиловать не будет. Снова не смог покинуть Южный Лондон Уилфрид Заха, но была уверенность, что Ходжсон сможет мотивировать его на еще один хороший сезон на "Селхерст Парк".



Сезон



В целом, так и получилось — Заха снова тащил "Пэлас", на сей раз без резко сдавшего в плане результативности Андроса Таунсенда. Из новичков отлично проявил себя лишь Эберечи Эзе в лице которого "орлы" получили перспективного плеймейкера, который может украсить игру команды в будущем. Пока же Эзе был очень полезен при стандартах, а угловые и штрафные, как известно — особо опасное оружие команд Ходжсона. Под конец сезона раззабивался Кристиан Бентеке, а вот Мичи Батшуайи разочаровал, так и не убедив никого в том, что он способен быть основным форвардом команды Премьер-Лиги. Кроме Эзе, стоит отметить и другого молодого игрока — Тайрика Митчелла, вытеснившего из основы на левом фланге обороны Патрика Ван Анхольта. Для нуждающейся в омоложении команды такие кадры — на вес золота, но почему-то кажется, что Митчелл, как и ранее Ван-Биссака, не задержится на "Селхерст Парк".



Оценка



Хорошо. Рой Ходжсон снова сумел обеспечить "Пэлас" спокойную жизнь в середине таблицы Премьер-Лиги и ушел с чувством выполненного долга на заслуженный отдых. Очевидно, что, кто бы ни стал новым менеджером "орлов", этому специалисту придется сразу заняться омоложением состава, так как у "Пэлас" в основной обойме сразу 15 игроков из категории "30+", а вдобавок теперь уже точно придется продавать Заху, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.



ВУЛВЕРХЭМПТОН



Лучший бомбардир: Рубен Невеш, Педру Нету — по 5

Лучший ассистент: Педру Нету — 6

Лучший игрок: Рубен Невеш

Разочарование: Виллиан Жозе

Открытие: Педру Нету



Ожидания



"Вулверхэмптон" приучил к тому, что после возвращения из Чемпионшипа является соискателем мест в еврокубковой зоне, но уже в концовке прошлого сезона было заметно, что команда нуждается в обновлении. Новички появились, и традиционно это были игроки, свободно говорящие на португальском или испанском языках, но были и потери. Диогу Жота так и не стал ключевым игроком "волков", но сразу же после его перехода в "Ливерпуль" стало ясно, что у него был большой простор для прогресса.



Сезон



"Вулверхэмптон" начал сезон неплохо, и казалось, что отсутствие еврокубков поможет команде Нуну Эшпириту Санту побороться за что-то более весомое, чем путевка в Лигу Европы, но с наступлением зимы "волков" накрыл спад, который так и не удалось остановить. Основной проблемой в этот период для "волков" было отсутствие получившего тяжелую травму Рауля Хименеса, но было заметно, что менее продуктивными стали ключевые игроки команды — Адама Траоре, Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер. Меньше вопросов было к Рубену Невешу и Ромену Саиссу, но в целом вся команда синхронно сдала, что в итоге и привело к расставанию с Нуну, который в какой-то момент почувствовал, что цикл созданной им еще в Чемпионшипе команды подошел к концу. У "Вулверхэмптона" есть надежда на прогресс в будущем молодых нападающих Педру Нету и Фабиу Силвы, на возвращение Рауля Хименеса и на новые трансферы, но очевидно, что будут проданы и некоторые из традиционных лидеров команды, в частности — клуб готов выслушать предложения по Рубену Невешу.



Оценка



Удовлетворительно. В современном футболе цикл жизни даже самого отлаженного механизма редко исчисляется даже тремя сезонами. "Вулверхэмптон" Нуну был на пике возможностей в первых двух чемпионатах после возвращения из Чемпионшипа, но сейчас ожидаемо наступил момент, когда в игре команды нужно что-то менять. Нуну принял решение покинуть проект в тот момент, когда его репутация все еще на высоте, а на его место придет новый специалист, хорошо изъясняющийся на португальском.



НЬЮКАСЛ



Лучший бомбардир: Калум Уилсон — 12

Лучший ассистент: Калум Уилсон — 5

Лучший игрок: Калум Уилсон

Разочарование: Райан Фрэйзер

Открытие: Джо Уиллок



Ожидания



От "Ньюкасла" уже давно никто ничего не ждет, в первую очередь — его владелец. Основная задача — не вылететь и сохранить привлекательность для потенциальных покупателей, которые будут готовы отвалить за "сорок" ту сумму, которую установил Майк Эшли. В 2020 году "Ньюкасл" был очень близок к тому, чтобы все же сменить владельцев — нашлись люди, способные удовлетворить завышенные запросы Эшли, но сделка все же не состоялась из-за влияния внешних факторов. Капитал потенциальных инвесторов из Саудовской Аравии был признан токсичным. А это значило, что "Ньюкасл" снова сосредоточился на задаче сохранения прописки в Премьер-Лиге.



Сезон



Сезон у "Ньюкасла" был непростым, и все могло сложиться намного хуже, если бы не наличие в этом чемпионате тройки очевидных аутсайдеров. В середине сезона был момент, когда отставка Стива Брюса казалась неизбежной, но опытный менеджер сумел привести команду в чувство, и весной она стала демонстрировать очень привлекательный футбол, а завершила чемпионат на мажорной ноте, выиграв пять матчей из восьми последних. Откровением на этом отрезке стал арендованный у "Арсенала" Джо Уиллок, выдавший шестиматчевую забивную серию и создававший массу голевых моментов для партнеров. Регулярно забивал и Калум Уилсон — лучший игрок сезона, а его взаимопонимание с Уиллоком делает Джо основной трансферной целью "сорок" этого лета.



Оценка



Хорошо. Итоговое 12-е место — очень хороший результат для команды, находящейся в положении "Ньюкасла", когда нет четких перспектив развития в "замороженной" реальности. Стив Брюс продемонстрировал умение не только мотивировать команду, но и создавать условия для прогресса отдельных игроков. Хорош был не только Джо Уиллок, но и Аллан Сен-Максимен, Джейкоб Мерфи, Мигель Альмирон. Большего ждали от новичков Джамала Льюиса и Райана Фрэйзера, но им понадобилось время для адаптации в новой команде.



АСТОН ВИЛЛА



Лучший бомбардир: Олли Уоткинс — 14

Лучший ассистент: Джо Грилиш — 10

Лучший игрок: Джек Грилиш

Разочарование: Уэсли

Открытие: Эмилиано Мартинес



Ожидания



Дин Смит был на грани отставки по итогам предыдущего сезона, когда "Астон Вилла" едва не вылетела, но руководству "вилланов" хватило мудрости не только сохранить веру в своего менеджера, но и усилить команду точечно игроками, которые в итоге практически моментально сделали ее сильнее. Эмилиано Мартинес, Бертран Траоре, Мэтти Кэш и Олли Уоткинс сразу стали важными членами команды, что и помогло "Астон Вилле" сверхудачно стартовать в сезоне 2020/21.



Сезон



Старт сезона для "Астон Виллы" был просто волшебным — четыре победы кряду, всего два пропущенных гола в потрясающем матче с "Ливерпулем", в котором у "вилланов" получалось все и как результат — первое место перед пятым туром. Дальше было несколько разочаровывающих поражений от команд, сопоставимых с "Виллой" по классу, но что очень важно — коллектив Смита не допустил ни одного серьезного спада и не проигрывал трижды кряду. Финишировать в десятке ему помешала только большая плотность в турнирной таблице и, наверное, травма Джека Грилиша, который был важнейшим игроком команды, ее ментальным и футбольным лидером. Завершили сезон "вилланы" двумя стильными победами над "Челси" и "Тоттенхэмом", намекая на то, что в следующем сезоне "Вилла" продолжит быть грозой авторитетов и сложным соперником для всех.



Оценка



Хорошо. Итоговое место "Виллы" могло быть более высоким, но в целом этот сезон Дин Смит и его команда могут занести себе в актив хотя бы потому, что в отличие от предыдущего чемпионата, "вилланы" в большинстве матчей не мучились, а играли в осмысленный, а времена и яркий футбол. Чего стоит только победа 7:2 над "Ливерпулем", разгром "Арсенала" на "Эмирейтс" и пять крупных побед в целом в чемпионате!



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru