Грилиш и Кейн оба предпочитают "Сити", а не "Юнайтед"

Плеймейкер "Астон Виллы" Джек Грилиш и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн оба отдают предпочтение "Манчестер Сити" в сравнении с "Манчестер Юнайтед".

Достоверно известно, что "Юнайтед" хотел купить Грилиша еще прошлым летом. Джек был готов присоединиться к "красным дьяволам", но те отказались переплачивать, и в сентябре игрок сборной Англии заключил новый контракт с родной "Виллой".



С тех пор предпочтения Грилиша поменялась. Даже если разочаровавший в Донни Ван де Беке "Юнайтед" возобновит свой интерес, Джек будет настаивать на переходе в "Сити", утверждает The Athletic.



25-летний Грилиш считает, что в "Сити" его шансы на трофеи будут выше, вдобавок главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола известен как большой поклонник таланта Джека.



Аналогичным образом, выбирая между двумя клубами из Манчестера, к варианту с "Сити" склоняется 27-летний Кейн, который, в отличие от Грилиша, открыто говорит о своем желании уйти на повышение.



Грилиш и Кейн оцениваются в 100 и 150 миллионов фунтов, соответственно. Чтобы потянуть такие крупные покупки, Гвардиоле придется избавиться от ряда несчастных игроков вроде Эмерика Лапорта, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.