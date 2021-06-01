Грилиш и Кейн оба предпочитают "Сити", а не "Юнайтед"

Харри Кейн и Джек Грилиш Плеймейкер "Астон Виллы" Джек Грилиш и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн оба отдают предпочтение "Манчестер Сити" в сравнении с "Манчестер Юнайтед".

Достоверно известно, что "Юнайтед" хотел купить Грилиша еще прошлым летом. Джек был готов присоединиться к "красным дьяволам", но те отказались переплачивать, и в сентябре игрок сборной Англии заключил новый контракт с родной "Виллой".

С тех пор предпочтения Грилиша поменялась. Даже если разочаровавший в Донни Ван де Беке "Юнайтед" возобновит свой интерес, Джек будет настаивать на переходе в "Сити", утверждает The Athletic.

25-летний Грилиш считает, что в "Сити" его шансы на трофеи будут выше, вдобавок главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола известен как большой поклонник таланта Джека.

Аналогичным образом, выбирая между двумя клубами из Манчестера, к варианту с "Сити" склоняется 27-летний Кейн, который, в отличие от Грилиша, открыто говорит о своем желании уйти на повышение.

Грилиш и Кейн оцениваются в 100 и 150 миллионов фунтов, соответственно. Чтобы потянуть такие крупные покупки, Гвардиоле придется избавиться от ряда несчастных игроков вроде Эмерика Лапорта, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Кейн, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 327

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 01.06.2021 00:16 # jirrort
    А перейдут в Челси,проходили уже

    (ответить)

  2. manutd-20champ 01.06.2021 00:06 # manutd-20champ
    вперёд и с песней

    (ответить)

  3. true-manc 01.06.2021 00:05 # true-manc
    Хотят к КОРОЛЯМ!!!

    В гетеросексуальную и успешную часть Манчестера!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: