Азар исключает свое возвращение в Премьер-Лигу

Полузащитник "Реала" Эден Азар исключил свое возвращение в Премьер-Лигу этим летом.

Когда Азар уезжал из "Челси" в Мадрид два года назад, то объяснял это тем, что "Реал" — клуб его мечты, а Зинедин Зидан — идол с детства.



Однако заиграть в "Реале" Эдену не удалось, забив лишь пять голов в 43 матчах, а Зидан едва покинул должность главного тренера Королевского клуба.



В прессе даже появились слухи, что теперь 30-летний бельгиец хочет вернуться в Премьер-Лигу, по возможности — в "Челси". Однако эти слухи были опровергнуты в понедельник самим игроком.



"У меня остается три года по контракту с "Реалом", и вопрос о возвращении в Англию не стоит".



"Каждый знает, что я неважно провел эти два года, так что в первую очередь я хочу проявить себя в "Реале".



"Я определенно не представляю своего отъезда из Мадрида, учитывая мою контрактную ситуацию".



"Я знаю себя и знаю, на что способен, когда я в форме. Если будет именно так, то в следующем сезоне я смогу дать "Реалу" свой максимум. Таков мой план", — цитирует Азара Daily Mail.