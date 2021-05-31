Азар исключает свое возвращение в Премьер-Лигу

Эден Азар Полузащитник "Реала" Эден Азар исключил свое возвращение в Премьер-Лигу этим летом.

Когда Азар уезжал из "Челси" в Мадрид два года назад, то объяснял это тем, что "Реал" — клуб его мечты, а Зинедин Зидан — идол с детства.

Однако заиграть в "Реале" Эдену не удалось, забив лишь пять голов в 43 матчах, а Зидан едва покинул должность главного тренера Королевского клуба.

В прессе даже появились слухи, что теперь 30-летний бельгиец хочет вернуться в Премьер-Лигу, по возможности — в "Челси". Однако эти слухи были опровергнуты в понедельник самим игроком.

"У меня остается три года по контракту с "Реалом", и вопрос о возвращении в Англию не стоит".

"Каждый знает, что я неважно провел эти два года, так что в первую очередь я хочу проявить себя в "Реале".

"Я определенно не представляю своего отъезда из Мадрида, учитывая мою контрактную ситуацию".

"Я знаю себя и знаю, на что способен, когда я в форме. Если будет именно так, то в следующем сезоне я смогу дать "Реалу" свой максимум. Таков мой план", — цитирует Азара Daily Mail.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 859

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  1. hunter022 31.05.2021 23:42 # hunter022
    Пора этому колобку брать пример с Озила

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  2. danilych89 31.05.2021 23:36 # danilych89
    жрать меньше надо - тогда и в форме будешь.

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  3. vagifspurs 31.05.2021 23:17 # vagifspurs
    Пипец он мешок на фото, че стало с Азарчиком

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  4. chebrec 31.05.2021 23:10 # chebrec
    Ну и ладно.

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  5. chebrec 31.05.2021 23:09 # chebrec
    Мляяяяяяяяяяяяяяяяяя(((((((((((((

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