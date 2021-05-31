"Челси" пока не начинал переговоры с Рюдигером о новом контракте

Антонио Рюдигер "Челси" пока не начинал переговоры с защитником Антонио Рюдигером и его представителями о новом контракте.

После смены главного тренера на "Стэмфорд Бридж" в январе Рюдигер был восстановлен в стартовом составе, сделав значительный вклад в успешное завершение сезона.

Однако действующий контракт Антонио с победителями Лиги Чемпионов по-прежнему истекает в 2022 году, а значит уже в январе игрок сборной Германии может заключить предварительное соглашение с кем-либо из зарубежных клубов.

Таким образом, над "Челси" нависла реальная угроза лишиться ключевого игрока через год без всякой компенсации. В отличие от своего клуба, Рюдигер расслаблен в этой ситуации, хорошо понимая, что все козыри находятся в его рукаве.

Как сообщает Sky Sports, переговоры с Рюдигером о новом контракте приостановлены с октября и едва ли будут возобновлены в ближайшие недели, потому что Антонио приступает к подготовке к Евро-2020. Это делает положение "Челси" еще более некомфортным.


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2021 22:00

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  1. carjblues 31.05.2021 22:42 # carjblues
    лицо когда всех разьебал в лч в этом году

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  2. scouser2005 31.05.2021 22:15 # scouser2005
    Морда такая, что охота всю обойму всадить в него...

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  3. suddenly 31.05.2021 22:11 # suddenly
    Миха дрочит на эту фотку что ли? Второй раз её вставляет.

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