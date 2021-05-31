"Челси" пока не начинал переговоры с Рюдигером о новом контракте

"Челси" пока не начинал переговоры с защитником Антонио Рюдигером и его представителями о новом контракте.

После смены главного тренера на "Стэмфорд Бридж" в январе Рюдигер был восстановлен в стартовом составе, сделав значительный вклад в успешное завершение сезона.



Однако действующий контракт Антонио с победителями Лиги Чемпионов по-прежнему истекает в 2022 году, а значит уже в январе игрок сборной Германии может заключить предварительное соглашение с кем-либо из зарубежных клубов.



Таким образом, над "Челси" нависла реальная угроза лишиться ключевого игрока через год без всякой компенсации. В отличие от своего клуба, Рюдигер расслаблен в этой ситуации, хорошо понимая, что все козыри находятся в его рукаве.



Как сообщает Sky Sports, переговоры с Рюдигером о новом контракте приостановлены с октября и едва ли будут возобновлены в ближайшие недели, потому что Антонио приступает к подготовке к Евро-2020. Это делает положение "Челси" еще более некомфортным.