Саутгейт не возьмет Александер-Арнольда на Евро-2020
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не попадет в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2020.
Напомним, Трент — вместе с тремя другими правыми защитниками — оказался в расширенной заявке из 33 игроков, имена которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт назвал на прошлой неделе.
Завтра, 1 июня, Саутгейтом будет оглашена окончательная заявка из 26 футболистов, среди которых, как утверждает ESPN, Александер-Арнольда не будет.
Правды ради, Александер-Арнольд никогда не пользовался особым доверием со стороны Саутгейта, сыграв лишь 12 матчей за национальную команду после своего дебюта против Коста-Рики в июне 2018.
31.05.2021 21:00
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Последние комментарии:
Збс для Пуля, херово для сборной - Трент дает очень много, тем более с Кейном на острие
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для клуба хорошо, но саутгейт дурачок.
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ахуенчик
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Ясен-красен, Саутгейт посмотрел не сломается ли Джеймс в финале, чтоб уже со спокойной душой отпустить Трента в Гималаи
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Правильно. Скаузерскому распиаренному доходяге там нечего делать. Первый выбор сборной Англии на позиции правого защитника - Уокер, а на подмену ему есть Джеймс, который куда перспективнее трента.
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джеймс показал в финале лч, кто топарь, а кто хуй подающий стандарты изподтишка, как крыса
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