Саутгейт не возьмет Александер-Арнольда на Евро-2020

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не попадет в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2020.

Напомним, Трент — вместе с тремя другими правыми защитниками — оказался в расширенной заявке из 33 игроков, имена которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт назвал на прошлой неделе.



Завтра, 1 июня, Саутгейтом будет оглашена окончательная заявка из 26 футболистов, среди которых, как утверждает ESPN, Александер-Арнольда не будет.



Правды ради, Александер-Арнольд никогда не пользовался особым доверием со стороны Саутгейта, сыграв лишь 12 матчей за национальную команду после своего дебюта против Коста-Рики в июне 2018.