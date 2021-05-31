Саутгейт не возьмет Александер-Арнольда на Евро-2020

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд не попадет в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2020.

Напомним, Трент — вместе с тремя другими правыми защитниками — оказался в расширенной заявке из 33 игроков, имена которых главный тренер англичан Гарет Саутгейт назвал на прошлой неделе.

Завтра, 1 июня, Саутгейтом будет оглашена окончательная заявка из 26 футболистов, среди которых, как утверждает ESPN, Александер-Арнольда не будет.

Правды ради, Александер-Арнольд никогда не пользовался особым доверием со стороны Саутгейта, сыграв лишь 12 матчей за национальную команду после своего дебюта против Коста-Рики в июне 2018.


Метки Александер-Арнольд, Евро-2020, Ливерпуль, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 568

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Последние комментарии:




  1. blueisthecolor 31.05.2021 21:18 # blueisthecolor
    Збс для Пуля, херово для сборной - Трент дает очень много, тем более с Кейном на острие

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  2. alexomck 31.05.2021 21:17 # alexomck
    для клуба хорошо, но саутгейт дурачок.

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  3. lfcynwa 31.05.2021 21:15 # lfcynwa
    ахуенчик

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  4. petertosh 31.05.2021 21:08 # petertosh
    Ясен-красен, Саутгейт посмотрел не сломается ли Джеймс в финале, чтоб уже со спокойной душой отпустить Трента в Гималаи

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  5. true-manc 31.05.2021 21:08 # true-manc
    Правильно. Скаузерскому распиаренному доходяге там нечего делать. Первый выбор сборной Англии на позиции правого защитника - Уокер, а на подмену ему есть Джеймс, который куда перспективнее трента.

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  6. g3ndalf 31.05.2021 21:03 # g3ndalf
    джеймс показал в финале лч, кто топарь, а кто хуй подающий стандарты изподтишка, как крыса

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