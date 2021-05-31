Де Брюйне избежал операции

Кевин Де Брюйне Ситуация с участием полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне на Евро-2020 прояснится в конце текущей недели, но операция лидеру сборной Бельгии не нужна.

Напомним, в последнем матче клубного сезона — финале Лиги Чемпионов против "Челси" в минувшую субботу — 29-летний Де Брюйне получил переломы носа и глазницы.

Как и любой другой участник Евро-2020, сборная Бельгии может внести изменения в свою заявку до первого матча на турнире, однако главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес сохраняет осторожный оптимизм после разговора со своим ключевым игроком.

"Я поговори с Кевином, и он настроен довольно позитивно. Мы должны быть очень осторожны, но в ближайшие дни ситуация станет яснее".

"Мы пока не знаем, сможем ли задействовать его в первом матче. Я не могу сказать, потому что не знаю медицинских фактов прямо сейчас. Мы все еще изучаем травму и ожидаем, что в ближайшие четыре-пять дней наступит ясность".

"Несмотря на двойной перелом, нам очень повезло, ведь ему не нужна операция. Операция сделала бы невозможной его участие на Чемпионате Европы", — цитирует Мартинеса BBC.

Добавим, на групповом этапе Евро-2020 сборная Бельгии сыграет с Россией, Данией и Финляндией — 12, 17 и 21 июня, соответственно.


Метки Де Брюйне, Евро-2020, Манчестер Сити, сборная Бельгии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 722

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 31.05.2021 21:00 # high-malvern
    Бывали такие травмы в боксе, которые приводили к проблемам со зрением. Главное чтобы все обошлось! Здоровья рыжему.

    (ответить)

  2. mancityman 31.05.2021 20:52 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  3. carjblues 31.05.2021 20:01 # carjblues
    рыжий поправляйся

    (ответить)

  4. alexomck 31.05.2021 20:01 # alexomck
    красавчик, весь фапл скрестил пальцы за него, крестики из рук не вынимали.

    (ответить)

  5. true-manc 31.05.2021 20:01 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: