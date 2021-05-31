Де Брюйне избежал операции
Ситуация с участием полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне на Евро-2020 прояснится в конце текущей недели, но операция лидеру сборной Бельгии не нужна.
Напомним, в последнем матче клубного сезона — финале Лиги Чемпионов против "Челси" в минувшую субботу — 29-летний Де Брюйне получил переломы носа и глазницы.
Как и любой другой участник Евро-2020, сборная Бельгии может внести изменения в свою заявку до первого матча на турнире, однако главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес сохраняет осторожный оптимизм после разговора со своим ключевым игроком.
"Я поговори с Кевином, и он настроен довольно позитивно. Мы должны быть очень осторожны, но в ближайшие дни ситуация станет яснее".
"Мы пока не знаем, сможем ли задействовать его в первом матче. Я не могу сказать, потому что не знаю медицинских фактов прямо сейчас. Мы все еще изучаем травму и ожидаем, что в ближайшие четыре-пять дней наступит ясность".
"Несмотря на двойной перелом, нам очень повезло, ведь ему не нужна операция. Операция сделала бы невозможной его участие на Чемпионате Европы", — цитирует Мартинеса BBC.
Добавим, на групповом этапе Евро-2020 сборная Бельгии сыграет с Россией, Данией и Финляндией — 12, 17 и 21 июня, соответственно.
31.05.2021 20:00
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Бывали такие травмы в боксе, которые приводили к проблемам со зрением. Главное чтобы все обошлось! Здоровья рыжему.
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КОРОЛЬ!!!
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рыжий поправляйся
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красавчик, весь фапл скрестил пальцы за него, крестики из рук не вынимали.
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КОРОЛЬ!!!
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