Тухель помышляет об эре доминирования "Челси"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель убежден, что его команда может стать доминирующей силой на европейской и внутренней аренах.
Приняв "Челси" в январе на девятом месте в Премьер-Лиге, Тухель смог финишировать в топ-4 и выиграл Лигу Чемпионов.
Теперь Тухель хочет развить этот успех и побороться за титул Премьер-Лиги. Томас чувствует, что это может быть начало эры доминирования "синих".
"Думаю, это возможно. Это возможно, потому что у нас заложен очень, очень прочный фундамент. Мы верим в это".
"У нас очень сплоченный коллектив, мы обладаем верой в себя и великолепным отношением к работе, но у нас по-прежнему молодая и неопытная команда. Теперь наш вызов в том, чтобы этот огромный успех не оказался слишком тяжелым для нас. Эти игроки добились такого огромного успеха очень рано в своих карьерах, и нам нужно, чтобы они остались голодными. Таков наш вызов".
"Мне очень понравился ответ (звезды НФЛ) Тома Брэди на вопрос, какая победа его любимая. Он сказал: "Следующая". Это как раз наш случай — с первого дня мы должны включиться в борьбу в Премьер-Лиге".
"На нас будут смотреть иначе, ведь мы победители Лиги Чемпионов, и поэтому мы должны сделать шаг вперед. Если мы действительно хотим что-нибудь создать, то я в деле. Я сделаю все, что могу. Я рад поговорить об этом и обсудить это. Если наши убеждения совпадают, это хорошая отправная точка", — цитирует Тухеля The Telegraph.
31.05.2021 19:00
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Последние комментарии:
Типичный наемный тренер, который без году неделя в Челси и не каких связей с клубом особых не имеет. Сегодня у него получилось, а завтра несколько неудачных результатов и выпнут как (лэм)пса на мороз. О чем пиздит этот физручелло?)
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Остановите эту машину. Как Канте сдаст все поплывут нах
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Рано Томас ...рано ...особено много говаря прессе! А так клуб пиздатый Челси т.к деньги всегда есть! Не то что Клопповские гегемоны :))
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4 место у Челси. Но они итак будут играть в ЛЧ, то значит Лестер зайдет в ЛЧ?
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дынастыа
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Доминатор хуев, поверил в себя. Сосать у Бромвичей будешь.
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Челси - футболисты россии этим все сказано, кто понял тот поймёт
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ГЕГЕМОНСИ!!!!!!!
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херасе поволокло ушастого
ничего, быстро опустят на землю
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ну всё, новые "гегемоны" подъехали
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помышлять это одно, а воплотить в жизнь, кто ж тебе даст.
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тухель я первый кто вангую челси сасать будет на 6/7 месте в след. году
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