Тухель помышляет об эре доминирования "Челси"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель убежден, что его команда может стать доминирующей силой на европейской и внутренней аренах.

Приняв "Челси" в январе на девятом месте в Премьер-Лиге, Тухель смог финишировать в топ-4 и выиграл Лигу Чемпионов.

Теперь Тухель хочет развить этот успех и побороться за титул Премьер-Лиги. Томас чувствует, что это может быть начало эры доминирования "синих".

"Думаю, это возможно. Это возможно, потому что у нас заложен очень, очень прочный фундамент. Мы верим в это".

"У нас очень сплоченный коллектив, мы обладаем верой в себя и великолепным отношением к работе, но у нас по-прежнему молодая и неопытная команда. Теперь наш вызов в том, чтобы этот огромный успех не оказался слишком тяжелым для нас. Эти игроки добились такого огромного успеха очень рано в своих карьерах, и нам нужно, чтобы они остались голодными. Таков наш вызов".

"Мне очень понравился ответ (звезды НФЛ) Тома Брэди на вопрос, какая победа его любимая. Он сказал: "Следующая". Это как раз наш случай — с первого дня мы должны включиться в борьбу в Премьер-Лиге".

"На нас будут смотреть иначе, ведь мы победители Лиги Чемпионов, и поэтому мы должны сделать шаг вперед. Если мы действительно хотим что-нибудь создать, то я в деле. Я сделаю все, что могу. Я рад поговорить об этом и обсудить это. Если наши убеждения совпадают, это хорошая отправная точка", — цитирует Тухеля The Telegraph.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2021 19:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 31.05.2021 19:44 # high-malvern
    Типичный наемный тренер, который без году неделя в Челси и не каких связей с клубом особых не имеет. Сегодня у него получилось, а завтра несколько неудачных результатов и выпнут как (лэм)пса на мороз. О чем пиздит этот физручелло?)

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  2. yamateh 31.05.2021 19:33 # yamateh
    Остановите эту машину. Как Канте сдаст все поплывут нах

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  3. chelsiukpro 31.05.2021 19:29 # chelsiukpro
    Рано Томас ...рано ...особено много говаря прессе! А так клуб пиздатый Челси т.к деньги всегда есть! Не то что Клопповские гегемоны :))

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  4. chelsea-soul 31.05.2021 19:29 # chelsea-soul
    4 место у Челси. Но они итак будут играть в ЛЧ, то значит Лестер зайдет в ЛЧ?

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  5. alexomck 31.05.2021 19:24 # alexomck
    дынастыа

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  6. van-dijk 31.05.2021 19:20 # van-dijk
    Доминатор хуев, поверил в себя. Сосать у Бромвичей будешь.

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  7. premiership2010- 31.05.2021 19:20 # premiership2010-
    Челси - футболисты россии этим все сказано, кто понял тот поймёт

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  8. jirrort 31.05.2021 19:16 # jirrort
    ГЕГЕМОНСИ!!!!!!!

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  9. superperez101 31.05.2021 19:15 # superperez101
    херасе поволокло ушастого
    ничего, быстро опустят на землю

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  10. hammersmith 31.05.2021 19:11 # hammersmith
    ну всё, новые "гегемоны" подъехали

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  11. manutd-20champ 31.05.2021 19:10 # manutd-20champ
    помышлять это одно, а воплотить в жизнь, кто ж тебе даст.

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  12. premiership2010- 31.05.2021 19:01 # premiership2010-
    тухель я первый кто вангую челси сасать будет на 6/7 месте в след. году

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