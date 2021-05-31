Тухель помышляет об эре доминирования "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель убежден, что его команда может стать доминирующей силой на европейской и внутренней аренах.

Приняв "Челси" в январе на девятом месте в Премьер-Лиге, Тухель смог финишировать в топ-4 и выиграл Лигу Чемпионов.



Теперь Тухель хочет развить этот успех и побороться за титул Премьер-Лиги. Томас чувствует, что это может быть начало эры доминирования "синих".



"Думаю, это возможно. Это возможно, потому что у нас заложен очень, очень прочный фундамент. Мы верим в это".



"У нас очень сплоченный коллектив, мы обладаем верой в себя и великолепным отношением к работе, но у нас по-прежнему молодая и неопытная команда. Теперь наш вызов в том, чтобы этот огромный успех не оказался слишком тяжелым для нас. Эти игроки добились такого огромного успеха очень рано в своих карьерах, и нам нужно, чтобы они остались голодными. Таков наш вызов".



"Мне очень понравился ответ (звезды НФЛ) Тома Брэди на вопрос, какая победа его любимая. Он сказал: "Следующая". Это как раз наш случай — с первого дня мы должны включиться в борьбу в Премьер-Лиге".



"На нас будут смотреть иначе, ведь мы победители Лиги Чемпионов, и поэтому мы должны сделать шаг вперед. Если мы действительно хотим что-нибудь создать, то я в деле. Я сделаю все, что могу. Я рад поговорить об этом и обсудить это. Если наши убеждения совпадают, это хорошая отправная точка", — цитирует Тухеля The Telegraph.