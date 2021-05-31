ПСЖ продлил контракт с Почеттино

Пытаясь предотвратить уход своего главного тренера Маурисио Почеттино, ПСЖ воспользовался своей опцией и продлил контракт с аргентинским специалистом.

Если верить слухам, Почеттино уже уведомил ПСЖ о своем желании покинуть "Парк де Пренс" этим летом, спустя полгода после своего прихода в клуб.



Почеттино связывают с возвращением в "Тоттенхэм" и называют фаворитом на замену покинувшему "Реал" Зинедину Зидану.



Как сообщает Evening Standard, ПСЖ по-прежнему надеется сохранить Почеттино и даже автоматически продлил контракт с Маурисио на 12 месяцев — до июня 2023.



Даже если Почеттино не останется, продление контракта позволит французскому гранду получить более внушительную компенсацию за Маурисио.



"У Маурисио Почеттино остается два года по своему контракту здесь в ПСЖ, и мы очень довольны им", — сообщил спортивный директор парижан Леонардо радиостанции Europe 1 в воскресенье вечером.