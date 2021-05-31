Агуэро переходит в "Барселону"
Спустя два дня после финала Лиги Чемпионов нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро присоединился к "Барселоне".
О том, что истекающий в конце сезона контракт Агуэро продлен не будет, "Сити" объявил еще в конце марта.
Ранее ходили слухи, что Серхио может остаться в Премьер-Лиге, а находящийся в поисках результативного форварда "Челси" одно время назывался главным претендентом на 32-летнего аргентинца.
Однако выбор Агуэро пал на "Барселону". Сразу после поражения от "Челси" в финале Лиги Чемпионов в минувшую субботу Серхио отправился в Испанию, где прошел медобследование и согласовал двухлетний контракт.
Уже сегодня вечером "Барселона" проведет презентацию Агуэро, хотя формально Серхио станет игроком каталонского клуба по истечении своего контракта с "Сити".
"Барселона" также сообщает, что контракт Агуэро предусматривает отступные в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).
31.05.2021 17:20
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Последние комментарии:
ФС Мессигуэро будет изи давать на бибу местной пенсоторсиде через эвребеунов и варадастов.
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месси и агуэро, ясно барса рип
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наконец то съебался, бесило это ацтекское тупое е6ло
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Пашол нахуй, грязный аргентинский полторас!
(ответить)
Уходит легенда Манчестера и всей Англии ;(
КОРОЛЬ!!!
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000000ЛЧ
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Если после котлетов к Челси перешел, был бы легендой АПЛ,
А так никому ничем особенным не запомнился, типикал наемник добротный, аля Кавани в муму
(ответить)
!!!ВЕЛИКИЙ!!!
Прощай КОРОЛЬ и спасибо за все!!!
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та сдулся он уже, как раз в чемпионате пляжного футбола,без физухи, может ещё что-то покажет, а так всё
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Агуеро чан, довольно неплохую карьеру провел, как для наёмника
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"Барселона" также сообщает, что контракт Агуэро предусматривает отступные в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).
А чё не миллиард?
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Я один верю в Вернера???
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Кейна сито будет покупать)
ТТХ должны навариться на мешках норм
В Челси ждём Холланда, на крайний случай Лукакича
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Впервые в жизни будет играть за топ клуб.
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Я думаю будет тащить, а нам надо срочно искать нападающего ибо Стерлинг Жезузс это виллы
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Ипать открыли Америку. Все уже в апреле знали что он туда идёт
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КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ!!!
До свидания, Серхио! Спасибо за всё! 93:20!
https://youtu.be/oepskn9gjDI
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Величайший иностранный нападающий ЭйПиЭл, после Суареса конечно
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Победитель ЛЧ
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