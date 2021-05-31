Агуэро переходит в "Барселону"

Серхио Агуэро Спустя два дня после финала Лиги Чемпионов нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро присоединился к "Барселоне".

О том, что истекающий в конце сезона контракт Агуэро продлен не будет, "Сити" объявил еще в конце марта.

Ранее ходили слухи, что Серхио может остаться в Премьер-Лиге, а находящийся в поисках результативного форварда "Челси" одно время назывался главным претендентом на 32-летнего аргентинца.

Однако выбор Агуэро пал на "Барселону". Сразу после поражения от "Челси" в финале Лиги Чемпионов в минувшую субботу Серхио отправился в Испанию, где прошел медобследование и согласовал двухлетний контракт.

Уже сегодня вечером "Барселона" проведет презентацию Агуэро, хотя формально Серхио станет игроком каталонского клуба по истечении своего контракта с "Сити".

"Барселона" также сообщает, что контракт Агуэро предусматривает отступные в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).


Метки Агуэро, Барселона, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2021 17:20

Количество просмотров Просмотров: 1083

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Последние комментарии:




  1. krakovyak 31.05.2021 18:08 # krakovyak
    ФС Мессигуэро будет изи давать на бибу местной пенсоторсиде через эвребеунов и варадастов.

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  2. bezviz 31.05.2021 18:06 # bezviz
    месси и агуэро, ясно барса рип

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  3. bezviz 31.05.2021 18:04 # bezviz
    наконец то съебался, бесило это ацтекское тупое е6ло

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  4. krakovyak 31.05.2021 18:02 # krakovyak
    Пашол нахуй, грязный аргентинский полторас!

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  5. kler 31.05.2021 18:02 # kler
    Уходит легенда Манчестера и всей Англии ;(

    КОРОЛЬ!!!

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  6. van-dijk 31.05.2021 17:56 # van-dijk
    0
    000000ЛЧ
    0

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  7. selta 31.05.2021 17:55 # selta
    Если после котлетов к Челси перешел, был бы легендой АПЛ,
    А так никому ничем особенным не запомнился, типикал наемник добротный, аля Кавани в муму

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  8. mancityman 31.05.2021 17:55 # mancityman
    !!!ВЕЛИКИЙ!!!

    Прощай КОРОЛЬ и спасибо за все!!!

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  9. winnerd 31.05.2021 17:54 # winnerd
    та сдулся он уже, как раз в чемпионате пляжного футбола,без физухи, может ещё что-то покажет, а так всё

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  10. selta 31.05.2021 17:49 # selta
    Агуеро чан, довольно неплохую карьеру провел, как для наёмника

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  11. suddenly 31.05.2021 17:45 # suddenly
    "Барселона" также сообщает, что контракт Агуэро предусматривает отступные в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).

    А чё не миллиард?

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  12. mafia 31.05.2021 17:32 # mafia
    Я один верю в Вернера???

    (ответить)

  13. sellman 31.05.2021 17:29 # sellman
    Кейна сито будет покупать)
    ТТХ должны навариться на мешках норм

    В Челси ждём Холланда, на крайний случай Лукакича

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  14. dragon 31.05.2021 17:28 # dragon
    Впервые в жизни будет играть за топ клуб.

    (ответить)

  15. winslow 31.05.2021 17:27 # winslow
    Я думаю будет тащить, а нам надо срочно искать нападающего ибо Стерлинг Жезузс это виллы

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  16. mansoor 31.05.2021 17:27 # mansoor
    Ипать открыли Америку. Все уже в апреле знали что он туда идёт

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  17. true-manc 31.05.2021 17:27 # true-manc
    КОРОЛЬ КОРОЛЕЙ!!!

    До свидания, Серхио! Спасибо за всё! 93:20!

    https://youtu.be/oepskn9gjDI

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  18. slash-lfc 31.05.2021 17:26 # slash-lfc
    Величайший иностранный нападающий ЭйПиЭл, после Суареса конечно

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  19. puhovik-vengera 31.05.2021 17:26 # puhovik-vengera
    Победитель ЛЧ

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