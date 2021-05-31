Агуэро переходит в "Барселону"

Спустя два дня после финала Лиги Чемпионов нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро присоединился к "Барселоне".



О том, что истекающий в конце сезона контракт Агуэро продлен не будет, "Сити" объявил еще в конце марта.



Ранее ходили слухи, что Серхио может остаться в Премьер-Лиге, а находящийся в поисках результативного форварда "Челси" одно время назывался главным претендентом на 32-летнего аргентинца.



Однако выбор Агуэро пал на "Барселону". Сразу после поражения от "Челси" в финале Лиги Чемпионов в минувшую субботу Серхио отправился в Испанию, где прошел медобследование и согласовал двухлетний контракт.



Уже сегодня вечером "Барселона" проведет презентацию Агуэро, хотя формально Серхио станет игроком каталонского клуба по истечении своего контракта с "Сити".



"Барселона" также сообщает, что контракт Агуэро предусматривает отступные в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).