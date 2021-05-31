"Сити" может предложить двухлетний контакт Рамосу

"Манчестер Сити" задумывается о том, чтобы предложить двухлетний контракт защитнику "Реала" Серхио Рамосу.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, но сейчас от контракта Серхио с Королевским клубом остается всего один месяц.



Как утверждает ESPN, приоритетом 35-летнего Рамоса остается продление сотрудничества с "Реалом", но если договориться не удастся, Серхио готов уйти в другой клуб.



"Сити" внимательно наблюдает за ситуацией Рамоса уже несколько месяцев и подумывает о том, чтобы предложить испанскому ветерану двухлетний контракт с дальнейшей перспективой провести год в родственном "Нью-Йорк Сити" из МЛС.



Издание сообщает, что на ближайшие дни у Рамоса запланирована встреча с президентом "Реала" Флорентино Пересом, и эта встреча может оказаться решающей для будущего Серхио.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что приход Рамоса добавил бы его команде конкуренции и опыта. Серхио мог бы стать для "горожан" тем доминирующим и командующим партнерами защитником, коим является для "Челси" Тиаго Силва.



Добавим, что в этом сезоне Рамос сыграл лишь 15 матчей в Ла Лиге, перенес ряд травм и не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.