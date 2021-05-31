Тухель перевозит семью в Лондон

Томас Тухель Главный "Челси" Томас Тухель рассказал, что этим летом перевозит свою семью в Лондон, где у них будет свой дом.

Когда в январе Тухель взялся за работу на "Стэмфорд Бридж", заключив 18-месячный контракт, то оставил свою семью в Париже, а сам жил в отеле.

Однако попаданием в топ-4 Премьер-Лиги и победой в Лиге Чемпионов Тухель гарантировал себе новую долгосрочную сделку и теперь готов пустить корни в Лондоне.

"К середине июля мы обзаведемся своим домом. Когда все будет готово, чтобы мы вернулись к работе и отправились на тренировочный сбор в Дублин, я въеду в новое жилище".

"А моя семья переедет в августе, и это имеет огромное значение для меня. Наша разлука ощущалась как жертва. В какой-то степени это было хорошо, потому что я мог полностью сосредоточиться на работе в столь безумное время, учитывая коронавирус и Brexit. Но в то же время им было тяжело без меня, и то, что они сейчас рядом со мной на поле, ощущается как большая награда", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2021 16:00

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  1. electric 31.05.2021 16:26 # electric
    До зимы поживут, а там увидят...

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  2. bangladesh 31.05.2021 16:14 # bangladesh
    лол его уволят в следующем году

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  3. jirrort 31.05.2021 16:10 # jirrort
    Император!!!

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