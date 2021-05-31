"Норвич" предупредил "Арсенал" насчет стоимости Буэндиа

Эмилиано Буэндиа Спортивный директор "Норвича" Стюарт Уэббер предупредил "Арсенал", что плеймейкер Эмилиано Буэндиа будет стоить не менее 30 миллионов фунтов.

Забив 15 голов и отдав 16 результативных передач в этом сезоне, Буэндиа помог "Норвичу" выиграть Чемпионшип и с первой попытки вернуться в Премьер-Лигу.

Эмилиано считается целью номер один для "Арсенала" на летнее трансферное окно. Существует спрос и на других звезд "канареек" вроде Макса Ааронса и Тодда Кантуэлла, однако все эти игроки будут стоить недешево.

"Если мы кого-нибудь и продадим, то за рекордные для клуба деньги".

"Эта сумма, наверное, будет начинаться с цифры три и обеспечит нам отличную возможность сделать всю команду лучше. Мы расслаблены насчет этого", — сообщил Уэббер BBC.


Метки Арсенал, Буэндиа, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2021 15:00

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  1. jawen 31.05.2021 16:13 # jawen
    надо брать

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  2. liverpool888 31.05.2021 15:59 # liverpool888
    Интересуется Арсенал, а уйдёт в условный Тоттенхэм.
    На самом деле статистика просто впечатляющая. А цена относительно невысокая.
    Скаутам Ливерпуля стоит задуматься о покупке такого рода игрока. Нам порой не хватает волшебника в стиле Коутиньо, а попытка провернуть трюк с Минамино завершилась провалом. Не смотрел его матчей, но обязательно гляну хайлайты с его участием. Так что место волшебника в Ливерпуле свободно. Об этом уже много говорилось, так почему бы и нет?
    Изыскать деньги на игроков как Биссума и Буэндиа стоит, а сделать это можно за счёт продаж игроков периферии.
    Остальные перестановки должны зависеть от глобальных трансферов в Европе. Если всё таки Мбаппе уйдет и ПСЖ захочет Салаха, то стоит его отпускать. Думаю, что такой вариант держат в голове люди из трансферного комитета и имеют на такой случай запасной план.

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  3. liverbro 31.05.2021 15:51 # liverbro
    Адекватная цена за ведущего игрока команды,в наше время

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  4. puhovik-vengera 31.05.2021 15:32 # puhovik-vengera
    Откуда у этих бичей такие деньги

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  5. elprimer 31.05.2021 15:25 # elprimer
    Озвученная сумма для гг, имеющих безупречную кредитную историю, плевое дело.

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