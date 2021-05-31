"Норвич" предупредил "Арсенал" насчет стоимости Буэндиа

Спортивный директор "Норвича" Стюарт Уэббер предупредил "Арсенал", что плеймейкер Эмилиано Буэндиа будет стоить не менее 30 миллионов фунтов.

Забив 15 голов и отдав 16 результативных передач в этом сезоне, Буэндиа помог "Норвичу" выиграть Чемпионшип и с первой попытки вернуться в Премьер-Лигу.



Эмилиано считается целью номер один для "Арсенала" на летнее трансферное окно. Существует спрос и на других звезд "канареек" вроде Макса Ааронса и Тодда Кантуэлла, однако все эти игроки будут стоить недешево.



"Если мы кого-нибудь и продадим, то за рекордные для клуба деньги".



"Эта сумма, наверное, будет начинаться с цифры три и обеспечит нам отличную возможность сделать всю команду лучше. Мы расслаблены насчет этого", — сообщил Уэббер BBC.