"Норвич" предупредил "Арсенал" насчет стоимости Буэндиа
Спортивный директор "Норвича" Стюарт Уэббер предупредил "Арсенал", что плеймейкер Эмилиано Буэндиа будет стоить не менее 30 миллионов фунтов.
Забив 15 голов и отдав 16 результативных передач в этом сезоне, Буэндиа помог "Норвичу" выиграть Чемпионшип и с первой попытки вернуться в Премьер-Лигу.
Эмилиано считается целью номер один для "Арсенала" на летнее трансферное окно. Существует спрос и на других звезд "канареек" вроде Макса Ааронса и Тодда Кантуэлла, однако все эти игроки будут стоить недешево.
"Если мы кого-нибудь и продадим, то за рекордные для клуба деньги".
"Эта сумма, наверное, будет начинаться с цифры три и обеспечит нам отличную возможность сделать всю команду лучше. Мы расслаблены насчет этого", — сообщил Уэббер BBC.
31.05.2021 15:00
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Последние комментарии:
надо брать
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Интересуется Арсенал, а уйдёт в условный Тоттенхэм.
На самом деле статистика просто впечатляющая. А цена относительно невысокая.
Скаутам Ливерпуля стоит задуматься о покупке такого рода игрока. Нам порой не хватает волшебника в стиле Коутиньо, а попытка провернуть трюк с Минамино завершилась провалом. Не смотрел его матчей, но обязательно гляну хайлайты с его участием. Так что место волшебника в Ливерпуле свободно. Об этом уже много говорилось, так почему бы и нет?
Изыскать деньги на игроков как Биссума и Буэндиа стоит, а сделать это можно за счёт продаж игроков периферии.
Остальные перестановки должны зависеть от глобальных трансферов в Европе. Если всё таки Мбаппе уйдет и ПСЖ захочет Салаха, то стоит его отпускать. Думаю, что такой вариант держат в голове люди из трансферного комитета и имеют на такой случай запасной план.
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Адекватная цена за ведущего игрока команды,в наше время
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Откуда у этих бичей такие деньги
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Озвученная сумма для гг, имеющих безупречную кредитную историю, плевое дело.
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